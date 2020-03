Het domino-effect in de Premier League: uitstel van competitie tot begin april na positieve coronatests bij Arsenal, Chelsea en Everton Kristof Terreur in Engeland

09u54 0 Premier League Een zieke trainer. Een speler met een positieve test. Drie clubs preventief in quarantaine. Een aantal voetballers met symptomen. De show gaat toch niet door. In een spoedzetting buigen de Premier Leagueclubs zich over een voorstel om de competitie tot begin april af te blazen. Kwestie van gezond verstand. De situatie is onhoudbaar.

Het had iets irreëel. Geen 20 minuten nadat de Premier League donderdagavond nogmaals had bevestigd dat alle wedstrijden dit weekend gewoon plaats zouden vinden, stuurde Arsenal een officiële mededeling de wereld in dat coach Mikel Arteta positief had getest op Covid-19. Alsof de instanties dat niet wisten.

Arsenal zou normaal gezien de trainingen vrijdag hebben hervat na een quarantaine van een aantal dagen. Eén speler had veertien dagen terug de hand geschud van Evangelos Marinakis, de grote baas van Olympiakos die bekendmaakte besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Geen van de spelers werd evenwel ziek. Op de trainer na. Het hele team en de coaching staff konden niet anders dan opnieuw in quarantaine te gaan. “Heel ontgoochelend,” meldde Arteta. De match tegen Brighton werd, net als de inhaalmatch tegen Man City van vorige woensdag, uitgesteld

Tijdens de nacht viel een tweede dominosteentje. Chelsea-winger Callum Hudson-Odoi (19) was maandag al huiswaarts gestuurd met verkoudheidsverschijnselen. De resultaten van de bijkomende tests arriveerden donderdag bij de medische staf: coronavirus. Na Arsenal nu ook Chelsea.

Op Cohbam, zijn trainingscomplex, was de training donderdag al afgelast. Het volledige gebouw waar de A-kern huist, werd gedesinfecteerd, nadat een van de stafleden zich met symptomen van het virus had aangemeld. Toen bleek dat na testen nog vals alarm. De domper kwam enkele uren later. Aston Villa-Chelsea mag voorlopig ook van de kalender.

Everton meldde vrijdagochtend dat de volledige A-kern en staf in quarantaine gaat op medisch advies, nadat een speler symptomen vertoonde van het coronavirus.

Dubieuze gevallen

Ook andere clubs zitten met dubieuze gevallen. De aankondiging kwam donderdag uit het niets. Op zijn persconferentie kondigde Leicester-manager Brendan Rodgers donderdag aan dat drie van zijn spelers bij een check-up symptomen van Covid-19 vertoonden. De procedure werd geactiveerd. Dokters stuurden de drie niet-nadergenoemde spelers daarop meteen naar huis. Zelf-quarantaine.

Logisch bekeken, lijdt het geen twijfel dat de competitie moet worden stilgelegd. Het lijkt me een kwestie van tijd. Ik denk dat iedereen ziet hoe ernstig de situatie is Evertontrainer Brendan Rodgers

Navraag leerde dat er bij het drietal geen Belgen waren. Youri Tielemans en Dennis Praet zijn nog fit en gezond. Zij stomen zich klaar voor de match op Watford zaterdag, waar ze beiden in de ‘early’ kick-off aan de aftrap zouden staan. Tenzij blijkt dat hun ploegmaats effectief positief testten. De resultaten worden vandaag verwacht. Manchester City zit evenzeer met een zorgwekkend geval. Verdediger Benjamin Mendy ging in zelf-quarantaine nadat een familielid werd opgenomen met ademhalingsproblemen. Een ambulance werd gespot voor zijn villa.

Het domino-effect verplichtte de Premier League om vrijdagmiddag een spoedzitting in te lassen. Een video-conference call tussen alle clubs. De realiteit had zijn boodschap ‘The show most go on’ ingehaald. Economische belangen regeerden op het gezond verstand. Het voorstel tot afgelasting lag op tafel. In navolging van de lagere afdelingen.

Het vraag om uitstel komt er op eigen initiatief. De Britse regering greep immers niet in. Op een persconferentie lieten premier Boris Johnson en zijn medische adviseurs donderdag verstaan dat ze overwegen om (sport-) manifestaties achter gesloten deuren te laten plaatsvinden of af te gelasten, maar voorlopig kijken de instanties het aan.

“Gemiddeld besmet een persoon twee tot drie anderen”, zei Sir Patrick Vallence, chef-adviseur van Johnson. “Daardoor is het risico in een stadion beperkt. Enkel de mensen die dicht bij je staan. De meeste overdrachten gebeuren tussen collega’s en vrienden.”

Jan Vertonghen postte donderdagavond op Twitter een cryptisch wekkertje. Ongeduldig wachtend op het stilleggen van de Premier League – de meest logische ingreep. “Het kan haast niet anders meer”, zo liet Rodgers nog verstaan. “Logisch bekeken, lijdt het geen twijfel dat de competitie moet worden stilgelegd. Het lijkt me een kwestie van tijd. Ik denk dat iedereen ziet hoe ernstig de situatie is.”

⏰... Jan Vertonghen(@ JanVertonghen) link