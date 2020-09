Het dodelijkste duo van Europa? Vier goals voor Son, vier assists én een goal voor Kane tegen Southampton KTH

20 september 2020

14u52 0 Southampton SOU SOU 2 einde 5 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Nieuwe verlosser Gareth Bale moet Tottenham nog een maand missen, maar zijn spitsen hebben het vuur gevonden. Vier keer Son, vier keer Harry Kane als aangever. Een meesterklas in efficiëntie op Southampton (2-5).

De naïviteit van Southampton grofweg uitgebuit. Het is een cliché, maar doelpunten veranderen wedstrijden. Een sterk Southampton miste zijn kansen voor de pauze. De spitsen van Tottenham maakten ze allemaal af. Son maakte er vier op aangeven van spitsbroer Harry Kane.

De Engelse international trapte ook drie keer raak, maar twee keer werd hij terecht afgevlagd. In het slot kreeg hij zijn verdiende doelpunt. Vijf vingers omhoog voor José Mourinho. Ook al was het klasseverschil tussen de twee ploegen allesbehalve zo groot. Na de 1-3 braken The Saints helemaal. Danny Ings, de spits die Tottenham graag aan zou trekken, legde met zijn tweede de eindstand vast.

Alderweireld op de bank

Toby Alderweireld kwam niet van de bank. Heeft te maken met het drukke schema van Spurs, dat dinsdag eerst in de League Cup aan de bak moet, donderdag in de voorronde van de Europa League en komend weekend weer in de Premier League. Het is krachten sparen en roteren.

Nieuwe aanwinst Gareth Bale maakt nog geen deel uit van de kern. Hij staat nog minstens een maand aan de kant met een knieblessure.



