Het crisisberaad van 1 miljard: Premier League bekijkt vandaag hoe het verder moet met competitie Kristof Terreur

19 maart 2020

07u20 0 Premier League Voer voor (sport-)advocaten en verzekeraars. In de Premier League staat er een miljard euro op het spel. Vandaag buigen de clubs zich in een spoedvergadering over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis.

De cijfertjes worden aandachtig in het oog gehouden. De negen resterende speeldagen in de Premier League vertegenwoordigen nog heel wat kapitaal. 's Werelds meest bekeken competitie heeft grote tv-contracten lopen. Een overeenkomst van 5,9 miljard euro met de Britse rechtenhouders Sky Sports en BT tot 2022. Een deal van 4,8 miljard met overzeese televisiekanalen over een periode van drie jaar.

Een snelle berekening leert dat Sky en BT nog ongeveer voor 530 miljoen euro aan matchen moeten uitzenden, de buitenlandse kanalen nog voor 350 miljoen. Allemaal zaken die vandaag in overweging zullen worden genomen op de spoedvergadering van de Premier League over de nabije toekomst. Met de voornaamste bron van inkomsten zal omzichtig worden omgesprongen.

Piek in mei

Vorige week legde de Premier League haar wedstrijden tot 3 april stil. Een optimistische deadline, zo valt bij verschillende clubleiders te horen. Ze vrezen dat ze pas veel later de competitie zullen kunnen hervatten, na de piek van de virusverspreiding in mei. En dat het seizoen niet zal worden afgemaakt.

Sommige contracten van spelers en trainers lopen immers op 30 juni af. Wat als de resterende matchen tegen dan niet zijn gespeeld? Voer voor sportjuristen. Wordt er een kampioen uitgeroepen? Wie degradeert? Of laat de Premier League volgend seizoen uitzonderlijk 22 clubs toe, om de lagere afdelingen niet nog extra financieel te beschadigen? Of moet een ingewikkeld rekenmodel beslissen hoe de competitie eindigt?

De scenario's liggen er. Alleen zal er de komende weken duchtig over moeten worden gediscussieerd. Als het seizoen niet volledig wordt afgewerkt, zullen er ook financiële gevolgen zijn. Sky en BT willen hun abonnees voorlopig niet terugbetalen, maar zullen daartoe wel worden verplicht als de competitie vroegtijdig wordt stopgezet.

De rechtenhouders hebben contractueel het recht om miljoenen niet uit te betalen, als aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan. En momenteel is het niet duidelijk of de Premier League verzekerd is tegen dat onverwacht verlies aan inkomsten uit het tv-contract in uitzonderlijke omstandigheden. Ook daar zal onderhandeld moeten worden.

Fans vergoeden?

Wat betreft het verlies aan inkomsten uit matchdagen hebben de meeste clubs wel een verzekering - sommige tot 2,5 miljoen euro per wedstrijd. Wellicht zullen ze hun fans moeten vergoeden voor de tickets / abonnementen als de wedstrijden niet plaatsvinden. Jaarlijks halen de clubs zo'n 800 miljoen op aan ticket- en wedstrijdgerelateerde inkomsten (7% van de totale inkomsten). Zonder verzekering zou dat verlies ongeveer 190 miljoen over 9 speeldagen bedragen. Het is vooral onderaan de voetbalpiramide, in de lagere afdelingen, dat ze het verlies van recettes fors zullen voelen.

Commercieel moet de verliesraming nog worden opgemaakt. Ondertussen namen de aandelen van Manchester United op de beurs een forse duik. (KTH)