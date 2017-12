Het alom geprezen antwoord van De Bruyne op Pogba die hoopt dat "belangrijke spelers van Man City ook gekwetst zouden uitvallen" Hans Op de Beeck

Bron: Goal 0 rv De Bruyne versus Pogba. Premier League Kevin De Bruyne oogst over het Kanaal niet alleen lof omwille van zijn geregeld briljante ingevingen op het veld, maar ook dankzij de klasse en eenvoud in zijn uitspraken ernaast. Zo krijgt KDB momenteel veel bijval voor zijn reactie op een eerder vileine opmerking van Paul Pogba in aanloop naar de Manchester derby van zondag.

Een interview met BBC's 'Football Focus', dat op zaterdag werd uitgezonden, werd Paul Pogba niet meteen in dank afgenomen, of het moet bij de rode helft van Manchester zijn. De Franse middenvelder refereerde naar de grote blessurelast van de 'Red Devils' dit seizoen, in tegenstelling tot die van aartsrivaal Man City. Op het programma zondag Man Utd vs Man City. "Hopelijk maken ze op een gegeven moment toch eens een uitschuiver. Ik weet dat het niet mooi is om te zeggen, maar ik hoop voor ons dat ze net voor een belangrijke match toch ook eens enkele belangrijke spelers zien uitvallen. Zoals dat bij ons al het geval is geweest. Zo zal het toch wat anders worden, zullen ze niet langer ongenaakbaar zijn."

Uitspraken die als een boemerang in het gezicht van Pogba (24) terugkeerden. In de 1-3 zege op Arsenal kreeg net hij de rode kaart onder de neus na een gevaarlijke tackle aan het adres van Hector Bellerin. Met drie speeldagen schorsing tot gevolg. Geen Pogba zondag tegen Man City dus. Karma leek ook nu niet ver weg in de sport.

rv De fout van Pogba op Bellerin zaterdag. Gevolg: drie matchen schorsing voor de Fransman en geen Manchester derby.

Enter Kevin De Bruyne, die de uitlating van Pogba voorgeschoteld kreeg na de nipte zege tegen Man City, waarin hij met een assist voor de late 2-1 weer beslissend was. Of Pogba niet kreeg wat hij verdiend had? "Daar geloof ik niet in. Ik ben een kerel die de dingen oprecht en vrijuit zegt. Als iemand gelooft dat het karma is, is dat OK voor mij. Iedereen heeft recht op zijn mening. Maar ik wil niet dat er iemand zich kwetst. Dit is competitie, je wil spelen tegen de besten", aldus de Rode Duivel via 'Goal'. Quotes die zelfs bij de fans van Manchester United op de nodige appreciatie konden rekenen.

getty Archiefbeeld uit de Manchester derby op Old Trafford van vorig jaar.

Pep Guardiola van zijn kant viel haast van zijn stoel toen hij geconfronteerd wordt met de uitspraak van Pogba. "Heeft hij dat echt gezegd?", vroeg de Catalaanse trainer zich verwonderd af. "Ik ben er zeker van dat Paul het anders bedoelde. Spijtig trouwens dat hij er niet bij is tegen ons. Ik speel altijd het liefst tegen ploegen op hun sterkst - zo weet ik of we in staat zijn hen te kloppen."

