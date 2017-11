HERBELEEF ultieme zege City en krappe driepunter Chelsea Manu Henry

22u55 0 AFP Premier League Het Etihad slaakte vanavond in minuut 96 een zucht van verlichting. Sterling kroonde zich tegen Southampton voor de tweede match op rij tot grote held na een goal in de absolute slotseconden (2-1). Eerder had De Bruyne zijn vierde van het seizoen gescoord. Ook Chelsea deed het zuinig vanavond. De Blues, waar Hazard enkel de laatste tien minuten mocht opdraven, wonnen met 1-0 van Swansea.

UITSLAGEN MATCHEN 21u:

Manchester City - Southampton: 2-1

Everton - West Ham: 4-0

Stoke City - Liverpool: 0-3

90+6' GOAL! Manchester City - Southampton: 2-1

Wat een ontknoping! De Bruyne tekent na een doelpunt nu ook voor een assist. Maar de afwerking van Sterling, die de bal haarfijn in de verste hoek borstelt, is er om U tegen te zeggen. Voor de tweede match op rij kroont de winger zich tot grote held. Meteen erna weerklinkt het laatste fluitsignaal. De kloof met stadsrivaal United bedraagt opnieuw acht punten.

82' Manchester City - Southampton: 1-1

"Come on City", vuren de fans hun troepen nog wat aan. Maar het is niet het frivole voetbal vanavond wat we gewend zijn. De Bruyne en co hebben nog zo'n minuten om een tweede puntenverlies dit seizoen te vermijden.

UITSLAGEN MATCHEN 20u45:

Chelsea - Swansea City: 1-0

AFC Bournemouth - Burnley: 1-2

Arsenal - Huddersfield Town: 5-0

75' GOAL! Manchester City - Southampton: 1-1

Ow ow, Guardiola. Vanuit het niets klimmen de Saints op gelijke hoogte. Boufal schotelt Romeu de 1-1 op een dienblad voor. Opnieuw werk aan de winkel voor City.

74' Manchester City - Southampton: 1-0

De Bruyne, veel meer aanwezig dan voor de pauze, heeft intussen het enige doelpunt van de match toegekend gekregen. Géén eigen doelpunt, maar een doelpunt van onze landgenoot dus. Zijn vierde dit seizoen. De assistenteller blijft op zes staan.

70' Manchester City - Southampton: 1-0

Echt hélemaal gerust is de thuisaanhang er nog niet op. Van Dijk, die het leer daarstraks nog in eigen doel verwerkte, zet zijn foutje zelf bijna recht. De kopslag van de Nederlander zoeft maar rakelings over.

80' Chelsea - Swansea City: 1-0

Tien minuten krijgt Hazard vanavond om zijn kunnen te tonen. Beslecht hij het pleit in het slot?

61' Manchester City - Southampton: 1-0

Ook in het Etihad heeft City een krappe voorsprong. Al hangt de tweede treffer wel in de lucht. Een nieuwe vrijschop van De Bruyne resulteert bijna in die tweede goal, maar Agüero knikt over.

It's getting closer, Kev! pic.twitter.com/2uCDQmmWNo Manchester City(@ ManCity) link

69' Chelsea - Swansea City: 1-0

De voorsprong van Chelsea is nog altijd maar beperkt tot één goal en plots komen de Swans zowaar even opzetten. Hun eerste hoekschop van de match - Chelsea versierde er intussen al 15 - levert niets op.

47' GOAL! Manchester City - Southampton: 1-0

City spoelt de matige eerste helft meteen door met een vroege treffer. Wie anders dan De Bruyne breekt de match open met een scherp aangesneden vrije trap. Van Dijk verlengt het leer ongelukkig in eigen doel: 1-0. Assist nummer zeven dit seizoen voor KDB.

46' Manchester City - Southampton: 0-0

Ook in Manchester zijn ze toe aan de tweede periode. Voor de pauze vielen er geen goals en dus hebben De Bruyne en co nog werk op te knappen.

55' GOAL! Chelsea - Swansea City: 1-0

Daar is eindelijk die oververdiende voorsprong. Een schot van Kanté wordt geblokt en in de carambole knikt Rüdiger de openingsgoal tegen de touwen: 1-0.

53' Chelsea - Swansea City: 0-0

Willian versnelt op links en vindt maatje Pedro voor doel. De Spanjaard probeert het in één tijd, maar knalt onbesuisd over. Prima kans nochtans.

50' Chelsea - Swansea City: 0-0

Wanneer krijgen we Hazard aan het werk te zien? Hoe langer het 0-0 blijft, hoe groter die kans wordt. Swansea houdt voorlopig stand, ondanks het grote overwicht van de Blues.

RUSTSTANDEN MATCHEN 21u:

Manchester City - Southampton: 0-0

Stoke City - Liverpool: 0-1

Everton - West Ham: 2-0

43' Manchester City - Southampton: 0-0

Het oogt allemaal wat stroef aan de kant van de Citizens vanavond. De Bruyne probeert het dan maar eens van ver en versiert een hoekschop. De tweede nog maar voor City, tegenover vier voor Southampton. Maar ook deze hoekschop levert niets op.

36' Manchester City - Southampton: 0-0

City heeft het voorlopig niet onder de markt met Southampton. De bezoekers zetten een stevige organisatie neer en prikken zelf nu en dan. Kompany heeft intussen geel achter na zijn naam na een professionele fout aan het adres van Long.

RUSTSTANDEN MATCHEN 20u45:

Chelsea - Swansea City: 0-0

Arsenal - Huddersfield Town: 1-0

AFC Bournemouth - Burnley: 0-1

45' RUST: Chelsea - Swansea City: 0-0

Chelsea was heer en meester in de eerste periode, maar kwam nog niet tot scoren. Ook zes hoekschoppen leverden niets op. Dat Swansea nog geen enkele doelpoging afleverde, is tekenend voor de match.

24' Manchester City - Southampton: 0-0

Het Etihad veert op, ware het niet dat Gündogan het zijnet treft. Optische illusie dus. City jaagt het tempo de jongste minuten toch wat de hoogte in.

17' GOAL! Stoke City - Liverpool: 0-1

Liverpool heeft liefst 78% balbezit in het openingskwartier en ziet dat overwicht al snel beloond. Mané scoort met een subtiel lobje de openingsgoal. Voor de aalvlugge Senegalees is het al de achtste keer dat hij de debatten opent dit seizoen. Daarmee heeft hij een straatlengte voorsprong op ploegmakkers Firmino en Salah (4).

17: Solanke slips the ball through nicely for Sadio to chip in! 🔥



[0-1] #LFC pic.twitter.com/AzkqIYMEvc Liverpool FC(@ LFC) link

14' Manchester City - Southampton: 0-0

Southampton steekt een eerste keer de neus aan het venster en is meteen dicht bij een goal. Hoedt, de Nederlandse centrale verdediger van de Saints, knikt na een hoekschop pardoes op de deklat.

26' Chelsea - Swansea: 0-0

Swansea komt goed weg wanneer Sanchez zijn voet laat hangen bij Marcos Alonso. Ref Swarbrick geeft echter geen krimp en laat voortspelen. Hier zat zéker een reukje aan.

5' Manchester City - Southampton: 0-0

Het verwachte spelbeeld in het Etihad. Southampton laat de bal aan City, dat geduldig zoekt naar openingen. Zonder succes tot dusver.

1' Ook City en Liverpool aan hun match begonnen

Intussen zijn ook Manchester City en Liverpool aan hun midweekwedstrijd begonnen. Diept de autoritaire leider zijn voorsprong terug uit tot acht eenheden?

10' Willian op een haar na

Aan het spel kunnen de fans in Londen zich vooralsnog niet verwarmen, maar plots is Willian dicht bij de 1-0. Zijn vrijschop waait voorbij alles en iedereen maar rakelings naast de verste paal.

7' Studieronde

Opvallend: voor het eerst na 74 matchen, oftewel sinds 5 september 2015, verschijnt Azpilicueta niét aan de aftrap in de Premier League. De vleugelverdediger krijgt vanavond de rol van bankzitter. De openingsminuten beperken zich ondertussen tot een studieronde. Het is wachten op doelgevaar.

1' Bal rolt op Stamford Bridge

Het eerste fluitsignaal weerklinkt op Stamford Bridge. Kan Chelsea weer aansluiting vinden bij Manchester United, het nummer twee?

20u10: Géén Hazard, die rust krijgt

Het viel enigszins te verwachten na de persconferentie die Conte gisteren gaf. De Italiaan gunt Hazard vanavond rust. Onze landgenoot start op de bank. Courtois, die andere Rode Duivel in de selectie van de Blues, staat wél gewoon tussen de palen. Ook Mignolet, die met Liverpool naar Stoke trekt, behoudt zijn plaats onder de lat én is tevens aanvoerder.



De Bruyne en Kompany, die zoals verwacht aan de aftrap verschijnen, kunnen vanavond hun voorsprong op stadsrivaal United uitdiepen tot acht punten. Opponent van dienst is Southampton, dat afgelopen weekend nog met 4-1 won van het in crisis verkerende Everton. Burnley, met basispion Defour, geeft Bournemouth partij.

Our boys! 🙌 pic.twitter.com/YMfJORxGJx Manchester City(@ ManCity) link

Simon Mignolet is our captain tonight. 🔴 pic.twitter.com/yeSdJvPaiB Liverpool FC(@ LFC) link

Opstellingen Manchester City - Southampton

Team News | Your City line-up tonight! Presented by @haysworldwide #cityvsaints #mancity . pic.twitter.com/0nwsGRVcW7 Manchester City(@ ManCity) link

#SaintsFC team to face #MCFC: Forster, Cédric, Yoshida, van Dijk, Hoedt, Bertrand, Højbjerg, Romeu, Lemina, Redmond, Long.



Subs: McCarthy, McQueen, Boufal, Tadić, Austin, Davis, Gabbiadini. pic.twitter.com/9SunJsAycZ Southampton FC(@ SouthamptonFC) link

Opstellingen Stoke City - Liverpool

📝 Here is your #SCFC starting XI for tonight's @premierleague game with @LFC.



Two changes as Bruno Martins Indi and Peter Crouch come in for Kevin Wimmer and Ramadan - who drop to the bench.



🔴⚪️ pic.twitter.com/mg0mxTcVQE Stoke City FC(@ stokecity) link

📋 The Reds in Stoke... pic.twitter.com/SYS37llJ5m Liverpool FC(@ LFC) link

Opstellingen Chelsea - Swansea City



Chelsea team tonight: Courtois; Rudiger, Christensen, Cahill (c); Zappacosta, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Morata, Pedro. #CHESWA pic.twitter.com/J0Z0saN2ch Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

It’s an unchanged team for the #Swans this evening! 👍



Here’s how we will line up against @ChelseaFC…

#CHESWA pic.twitter.com/NwVBkVDggA Swansea City AFC(@ SwansOfficial) link

18u05 Allardyce neemt roer over bij Everton

Everton heeft met Sam Allardyce een nieuwe hoofdcoach. De Toffees ontsloegen op 23 oktober de Nederlander Ronald Koeman. Sindsdien leidt assistent David Unsworth op interimbasis het eerste elftal. Hij zal later op de avond ook nog aan het roer staan voor de competitiewedstrijd tegen West Ham. Lees er HIER meer over.

16u30 Gunt Conte Hazard rust?

Krijgt Hazard vanavond rust? Dit antwoordde zijn coach Conte gisteren alvast op de vraag of hij overwoog onze landgenoot rust te gunnen: "Elke match moet je proberen de beste beslissingen te nemen om al je spelers te beschermen. Dat moet je altijd doen. Ik zou natuurlijk ook liever elke match mijn beste spelers opstellen, maar dat is simpelweg niet altijd mogelijk."

Chelsea vs. Swansea, City ontvangt Southampton

Gisteren zagen we al hoe de Spurs-Belgen kopje onder gingen op het veld van Leicester (2-1) en hoe Lukaku met Man U simpel de maat nam van Watford (2-4). Vandaag komen er nog flink wat Rode Duivels in actie. Zo krijgt Chelsea laagvlieger Swansea over de vloer. The Blues rekenen op man in vorm Eden Hazard om weer tot op drie punten van Manchester United, de tweede in de stand, te naderen.



Kevin De Bruyne en Vincent Kompany krijgen met Manchester City dan weer het bezoek van Southampton. The Citizens, autoritair leider, kunnen de kloof met de stadsrivaal uit Manchester weer uitdiepen tot acht punten.



Ook het Liverpool van Simon Mignolet komt vanavond in actie. The Reds staan voor de altijd lastige opdracht op het veld van Stoke City.

Alle matchen van vanavond op een rij:

Arsenal - Huddersfield Town (20u45)

Chelsea - Swansea City (20u45)

AFC Bournemouth - Burnley (20u45)

Everton - West Ham United (21u)

Manchester City - Southampton (21u)

Stoke City - Liverpool (21u)