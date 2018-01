Heerlijke goals op Anfield: Liverpool smeert Man City na geweldige topper eerste seizoensnederlaag aan

Kracht en verfijning in een actie! pic.twitter.com/U0jpqPV2Uq Play Sports(@ playsports) link

Kompany raakte niet tijdig fit en Mignolet werd ietwat verrassend naar de bank verwezen. "Als Karius goed presteert, dan blijft hij in doel", klonk het vooraf bij Jurgen Klopp. Maar dat deed de Duitse goalie niet. Zijn team deed het wel goed. Liverpool begon gretig aan de partij en dat enthousiasme werd al snel beloond dankzij een knap doelpunt van Alex Oxlade-Chamberlain. 'The Ox' met een versnelling en een grondscherende afstandsknal in de verste hoek. Een stevige waarschuwing voor de troepen van Guardiola, waarna De Bruyne een versnelling hoger schakelden.

Karius niet vrijuit

Op naar de 1-0-ruststand? Neen. Gomez verkeek zich op een crosspass van Walker, waarna de snelle winger Sané naar binnen kon komen. De Duitser kapte vervolgens Matip uit en vloerde Karius in de korte hoek. Snoeihard, maar de vervanger van Mignolet ging allesbehalve vrijuit.





Ook veel animo in de tweede helft. Man City kwam dan wel het best uit de kleedkamer, maar plots stond de thuisploeg nog voor het uur op voorsprong. Stones liet zich na een steekpass van Oxlade-Chamberlain pijnlijk aftroeven door Firmino, waarna de Braziliaan de 2-1 op heerlijke wijze voorbij Ederson lepelde. Het begin van enkele fantastische minuten voor de manschappen van Klopp.

AP

Geweldige tweede helft

Niet veel later stond Anfield op z'n kop. Otamendi verspeelde het leer aan Salah, die vervolgens Mané bediende. De Senegalees twijfelde niet en trapte met z'n mindere linker de 3-1 prinsheerlijk in de winkelhaak. Even daarvoor had Mané ook al de paal geviseerd. En het was nog niet gedaan. Halverwege de tweede helft leverde Ederson zomaar in bij Salah, cadeautje aangenomen. Dankzij een geweldige lob stond de 4-1 zowaar op het scorebord. De Bruyne en co knock-out.





En toch werd het nog spannend. Vijf minuten voor affluiten milderde Bernardo Silva tot 4-2. Geen probleem, tot plots in minuut negentig de 4-3 viel. Doelpuntenmaker: Gündogan. Het zorgde alsnog voor een prangende slotfase, maar 'The Reds' hielden stand. Liverpool komt zo op gelijke hoogte met Chelsea en Man United, al moeten de troepen van Mourinho morgen nog een partij tegen Stoke City afwerken. Mits een overwinning nadert United tot op twaalf punten van 'The Citizens'.

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters