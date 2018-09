Heeft deze man, door Jurgen Klopp recent aangeworven, de vreemdste job in het voetbal? Hans Op de Beeck

05 september 2018

12u22 2 Premier League Hij heeft het wereldrecord van de 'langste inworp na een koprol' op de naam staan en maakt nu via Liverpool zijn grote intrede in het voetbal. Als de man die het 'Heavy Metal Football', het 'Vollgasfussbal' of het 'Formule 1-voetbal' van Jurgen Klopp verder moet perfectioneren. Maak kennis met de Deen Thomas Gronnemark, voltijds 'inworpcoach'.

In Engeland wordt er door sommige analisten nog wat lacherig gedaan over Gronnemark (42). "Excuseer, een coach om in te gooien? Daar is de bal, pak hem vast met beide handen, leg die achter het hoofd en gooi hem uit met de voeten op de grond", aldus Andy Gray, gewezen Schots international. Gronnemark windt er zich alvast niet over op. Hij weet wel beter. "Ik begrijp dat het de vreemdste job ter wereld moet zijn", zegt de Deen, een gewezen spurter en bobsleeër, bij de BBC. "Iedereen heeft het steeds over het belang van stilstaande fases, maar inworpen horen daar blijkbaar niet bij. Wie echter denkt dat profvoetballers zonder enige specifieke training supergoed zijn in inworpen, is wel heel erg optimistisch. De standaard die ik zie, is gewoon zwak. Terwijl dat voor kleine clubs het verschil kan maken tussen degraderen of niet en het voor grote ploegen kan bijdragen tot beter voetbal."

"Ik oefen op drie verschillende inworpen: de lange versie, de snelle -die kan gebruikt worden bij een tegenaanval- en de slimme, waarbij het erop aankomt de bal in de ploeg te houden onder druk. Het gaat daarbij niet alleen om de techniek van het uitgooien, ook belangrijk is hoe je de bal als ontvanger aanneemt, hoe je de juiste loopacties maakt, hoe je je positioneert,... Goeie inworpen kunnen naast directe goals leiden tot sneller en spectaculairder voetbal. Of tot een corner of vrije trap en zo kan je nog meer druk uitoefenen."

Klopp snel overtuigd

Gronnemark deed zijn ding al bij het de Deense clubs FC Midtjylland en AC Horsens. Beide clubs scoorden vorig seizoen elk tien keer na een lange inworp, terwijl Midtjylland zich tot kampioen kroonde. Waarna Jurgen Klopp, die bekend staat voor zijn geregeld innovatieve en alternatieve aanpak, Gronnemark contacteerde. "Eerlijk: ik had nog nooit gehoord van een inworpcoach", aldus Klopp. "Maar toen iemand me over Thomas vertelde, wou ik hem snel ontmoeten. En na ons eerste gesprek was ik er 100 procent van overtuigd dat ik met hem wou werken."

"Als Liverpool dit seizoen een tweetal goals scoort na een lange inworp, zou dat geweldig zijn voor mij. En zeker als ze dat via een snelle of een slimme inworp doen", lacht Gronnemark, die ook gebruik maakt van videoanalyse. "Er zijn 25 tot 30 technische aspecten belangrijk bij de lange inworpen. Zo kan ik een speler gemiddeld tussen vier en acht meter verder later ingooien. Vooral voor flankverdedigers van essentieel belang. Lenigheid is belangrijk, niet zozeer kracht."

Een vraag die Gronnemark geregeld krijgt, is wat hij vindt van inworpen zoals die van de Iraniër Milad Mohammadi onlangs op het WK tegen Portugal. Of ook Appiah bij Anderlecht al eens showde. Een inworp laten voorafgaan door een koprol, de specialiteit van Gronnemark. Alleen ging het voor de Iraniër mis - een blooper van formaat. "Zijn aanloop was te traag", lacht Gronnemark. "Maar het getuigde wel van veel moed. Zo'n inworp is het moeilijkste wat er bestaat in voetbal."