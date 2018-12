He’s back! Manchester City zet Everton makkelijk opzij, maar is vooral dolblij met terugkeer Kevin De Bruyne Kristof Terreur in Engeland

15u22 2 Manchester City MCI MCI 3 einde 1 EVE EVE Everton Premier League Kevin De Bruyne is weer voetballer. De Rode Duivel stond na zijn invalbeurt in het duel tussen Manchester City en Everton voor het eerst sinds 1 november tussen de lijnen. De ‘Citizens’ wonnen hun partij makkelijk met 3-1.

En of het Etihadstadion blij was. De naam van Kevin De Bruyne weerklonk uit 50.000 kelen toen hij een kwartier voor tijd op mocht draven. Het wachten is voorbij. 105 dagen heeft hij aan de kant gestaan sinds begin augustus. Eerst met de rechter-, vervolgens met de linkerknie. Nu maakte hij na zes weken zijn comeback. Gelukkig weerzien, zo net voor Kerst.

De wedstrijd was bij de inbreng van KDB al gespeeld. De combinatie Sané-Jesus tot tweemaal toe. De eerste Premier Leaguegoals voor de Braziliaan sinds augustus. Een herboren Jesus, ook net voor Kerst. Calvert-Lewin knabbelde nog even aan de voorsprong, maar de ingevallen Raheem Sterling, sinds de racismerel de meest besproken speler in Engeland, kopte de 3-1 voorbij Pickford.

Het sein voor De Bruyne om het ritme van de warming-up op te voeren. Onder luid applaus spurtte hij richting bank. Een van zijn populairste spelers kreeg van de Cityfans zijn koninklijke rentrée. Dinsdag in de League Cup tegen Leicester staat hij mogelijk in de basis. Aan de precisie van zijn passes is nog werk. Scherp staat De Bruyne na de lange inactiviteit nog niet - had u anders verwacht?

Die andere Belg, Vincent Kompany, zat voor de vierde keer dit seizoen in de tribune. Gepasseerd. De aanvoerder, die slechts in een op vier wedstrijden speelt, mag zich eveneens opmaken voor de minst prestigeuze Engelse bekercompetitie