Hazard vijzelt statistieken verder op met doelpunt én assist, Chelsea makkelijk voorbij laagvlieger

03 april 2019

22u43 0 Chelsea CHE CHE 3 einde 0 BHA BHA Brighton & Hove Albion Buitenlands voetbal De teller staat op 14 goals en 12 assists. Nadat Eden Hazard zelf voor de 2-0 tekende met een heerlijke plaatsbal, kroop hij bij het derde doelpunt in de rol van aangever. Chelsea klopte Brighton & Hove Albion met duidelijke 3-0-cijfers - met dank aan Hazard.

In de strijd om een Champions League-ticket kan Chelsea elke driepunter gebruiken. Tegen Brighton, het nummer vijftien, wist Olivier Giroud op slag van rust de ban te breken. De assist kwam op naam van Hudson-Odoi - het jeugdig talent (18) dat voor het eerst aan de aftrap verscheen in de Premier League.

Op het uur achtte Eden Hazard zijn moment gekomen. Zijn bewaker gaf hij met een kapbeweging kinderlijk het nakijken, de afwerking was er om U tegen te zeggen. Het leder verdween enig mooi in de verste hoek. Chelsea op rozen. Al zeker toen Loftus-Cheek er nauwelijks drie minuten later 3-0 van maakte. De assist kwam op naam van... Eden Hazard. De Rode Duivel vijzelde zijn statistieken nog wat verder op en kreeg alweer een open doekje van Stamford Bridge.