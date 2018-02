Hazard neemt (nog) vrede met Conte na ongelukkige wissel op Old Trafford KTH

27 februari 2018

07u52 0 Premier League Hij was een beetje lastig, zondagavond. Eden Hazard (27) wordt niet graag gewisseld, maar op een vrije dag als gisteren durft hij dat nog eens vergeten. Hij gaf zijn trainer op Old Trafford geen blik. Vervangen worden na 70 minuten is zijn ding niet. Er volgde enkel een flauw handje - ze raakten mekaar amper. Conte verklaarde de wissel door te zeggen: "Hij zat erdoorheen. Het energievaatje was leeg."

Hazard dacht daar anders over, ondanks een minder opvallende tweede helft waarin hij amper zijn stempel nog kon drukken. Het lichtje doofde stilaan uit en voor de inbreng van vers bloed, moest de coach een van zijn twee creatievelingen opofferen: Hazard of Willian, doelpuntenmaker tegen Barcelona en ook de man die Chelsea op voorsprong had getrapt na een briljante pass van Hazard. Conte koos zijn Belg te slachtofferen. “Hij had enorm veel gelopen voor rust.”

Het is heus niet de eerste keer dat Conte hem vroeg naar de kant haalt. In januari haalde hij hem er na een off-day tegen Leicester nog voor het uur af. Hazard speelt zelden volledige matchen. Dit seizoen maakte hij nog 13 keer 90 minuten vol, 17 keer moest hij vroegtijdig inpakken. Hazard heeft zich ondertussen bij dat regime neergelegd. De erg tactische en fysieke aanpak van Conte, met veel stabilisatie -en krachtoefeningen, is niet echt zijn ding, maar hij beseft ook dat zijn trainer hem een niveautje hoger heeft gestuwd - vorig jaar was de Duivel de bepalende man in de titelstrijd. Voorlopig neemt hij nog vrede met zijn trainer.

Sowieso neemt Chelsea aan het eind van het seizoen afscheid van zijn Italiaanse kampioenentrainer, ondanks nog een jaar contract. De relatie met de clubleiding is op. Conte zet alles op de Champions League en de FA Cup, de Premier League en de vierde plek zijn bijzaak geworden. Mogelijk wil hij Hazard ook fit houden met het oog op Barcelona. Onze landgenoot miste de voorbereiding door een enkelbreuk en heeft volgens de staf van Chelsea die achterstand conditioneel nooit helemaal op kunnen halen. Vandaar de voorzichtigheid.