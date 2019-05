Hazard neemt met slechts invalbeurt afscheid van Premier League, Batshuayi twee keer aan het feest ODBS

12 mei 2019

18u59 0 Premier League Met een invalbeurt van 21 minuten in Leicester heeft Eden Hazard de Premier League vaarwel gezegd. Voor de ‘Blues’ volstond een 0-0 voor de derde plaats. Het vierde en laatste Champions League-ticket gaat naar Tottenham, dat ook gelijkspeelde tegen Everton (2-2). Naast Man United, dat zich nog maar eens blameerde (0-2 tegen het gedegradeerde Cardiff) moet ook Arsenal de Europa League in. Tenzij de ‘Gunners’ de finale van de EL straks winnen tegen Chelsea. Batshuayi nam afscheid in stijl van Crystal Palace met twee goals.

Opnieuw op de invallersbank van Chelsea: Eden Hazard. Of dat te maken heeft met zijn nakende transfer naar Real en een minder gemotiveerde kapitein? “Als Hazard denkt dat zijn verhaal hier ten einde is, dan zal dat ook wel in zijn hoofd zo zijn”, aldus Sarri. “Ik kan hem daar wel over spreken maar dat is niet evident. Natuurlijk wil ik Hazard in mijn basis, maar dat moet wel een heel gemotiveerde Hazard zijn. Verder ga ik niets zeggen over zijn toekomst. Ik ben niet verantwoordelijk voor de hernieuwing van zijn contract en kan alleen maar tot hem spreken als een vader, niet als een coach. Als ik dat dan doe, ga ik daar niets over naar buiten brengen omdat dit een gesprek van vader tot zoon zal zijn.” Tielemans speelde wel de volledige 90 minuten in een saaie partij (0-0). Afwachten wat zijn toekomst brengt, voorlopig gaat hij gewoon terug naar Monaco dat nog niet eens zeker is van het behoud in de Ligue 1.

Zoals verwacht geen Jan Vertonghen bij Tottenham, nadat hij een voetblessure opliep woensdag in Amsterdam. Alderweireld speelde wel de volledige match en zag zijn gelegenheidscollega achterin, Eric Dier, al snel scoren. Vlak na de pauze trof Everton plots twee keer raak via Walcott en Tosun, Eriksen zorgde met een rechtstreekse vrije trap voor een puntje (2-2). De Spurs sluiten de competitie zo af met een dramatische 10 op 36, maar dat volstaat dus nog voor top vier. Arsenal won wel met 1-3 bij Burnley via weer twee keer Aubameyang, ook al de held donderdag in Valencia. Zo klokt de spits af op 22 goals en deelt hij de titel van topschutter van de Premier League met Mané en Salah. Maar de ploeg van Emery strandt op een puntje van aartsrivaal Tottenham en valt zo voor het derde opeenvolgende seizoen uit de top vier. Arsenal moet op 29 mei de Europa League-finale in Bakoe winnen om straks alsnog op het kampioenenbal te verschijnen.

Michy Batshuayi nam in stijl afscheid van Crystal Palace. Met twee goals, waarvan de eerste een erg knappe was. ‘Batsman’ nam een voorzet van Zaha in één tijd acrobatisch op de slof. Op assist van rechtsachter Wan-Bissaka werkte hij nummer twee binnen: 2-0. Uiteindelijk werd het nog 5-3 voor middenmoter Palace tegen Bournemouth. In theorie keert de spits straks terug naar Chelsea. Op Old Trafford ten slotte beleefde Man United een slotspeeldag naar het beeld van het grootste deel van zijn seizoen: een ramp. Tegen het al gedegradeerde Cardiff City werd het zowaar 0-2. Het wordt Ole Gunnar Solskjaer ongetwijfeld nog warm voor de voeten. Andreas Pereira stond in de basis en werd vervangen in minuut 74.