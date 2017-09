Hazard hangt nog maar eens de clown uit (en sommigen zien er een imitatie van City-ster in) YP

11u19 1 Hazard mimicking Sterling pic.twitter.com/N8RcJnZpco — Rashad (@azpifc) 28 september 2017

Voor wie er nog aan zou twijfelen: Eden Hazard is na zijn zware blessure weer helemaal de oude. En dat is goed nieuws voor zijn team Chelsea, want afgelopen woensdag schitterde hij nog in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético (1-2-winst) en komende zaterdag dient zich in eigen land al een nieuwe topper aan tegen Manchester City. Dat de balvaardige flankaanvaller er zin in heeft, bewijzen ook bovenstaande beelden. Daarop is te zien hoe hij de clown uithangt op training bij de 'Blues' en op Twitter werd er al snel gewag gemaakt als zou het om een imitatie gaan van Raheem Sterling, de vormzwangere aanvaller van Manchester City. Oordeel vooral zelf...

Action Images via Reuters

Getty Images

