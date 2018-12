Hazard gidst Chelsea met mijlpaal en tiende competitietreffer naar zege bij Watford, Kabasele tijdens wedstrijd naar ziekenhuis afgevoerd XC

26 december 2018

22u23 0 Watford WAT WAT 1 einde 2 CHE CHE Chelsea Premier League Positief en negatief Belgisch nieuws tijdens Watford-Chelsea. Eden Hazard was met twee doelpunten -waaronder zijn honderdste voor Chelsea- andermaal bepalend voor ‘The Blues’, die met een 1-2-overwinning terug naar Londen trokken. Daarnaast werd Christian Kabasele tijdens de wedstrijd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Chelsea begon het gretigst aan de partij. Na tien minuten kwamen de bezoekers bijna op voorsprong via Willian, maar die laatste werkte het leer tegen de buitenkant van de paal. En bij die fase blesseerde Christian Kabasele zich. De Rode Duivel deed er alles aan om de mogelijke openingstreffer te voorkomen en knalde vervolgens hard tegen het doelhout.

Kabasele leek in eerste instantie verder te kunnen, maar moest niet veel later noodgedwongen het veld verlaten. Een halfuur na zijn vervanging werd hij zelfs met een mondmasker naar het ziekenhuis afgevoerd. Ook voor rust viel er een blessure bij Chelsea te noteren. Pedro tastte prompt naar de hamstring, Callum Hudson-Odoi kwam in zijn plaats het terrein op.

Kabasele on his way to hospital. #watfordfc pic.twitter.com/gUA5kEQe51 Ben Dinnery(@ BenDinnery) link

In de eerste helft was er ook positief nieuws vanuit het Belgische kamp. Eden Hazard profiteerde van een slordigheid bij Watford om de 0-1 tegen de touwen te schuiven. Zijn honderdste treffer voor Chelsea. Een mijlpaal. Lang stond die 0-1 niet op het bord. Integendeel. Roberto Pereyra nam een hoekschop in één tijd op de slof: 1-1, meteen ook de ruststand.

Nog voor het uur werkte Ben Foster Hazard in de zestien tegen de grond. Een logische strafschop voor ‘The Blues’. De Rode Duivel nam vervolgens zijn verantwoordelijkheid en joeg zijn tiende competitietreffer tegen de touwen: 1-2. Nadien had Watford geen reactie meer in huis. Chelsea kwam nog dicht bij de 1-3, maar die viel niet.