Hazard en co hebben weinig overschot tegen Southampton, Benteke en Depoitre aan het kanon LPB en XC

17u52 6 Photo News Premier League Chelsea heeft in eigen huis afgerekend met Southampton. ‘The Blues’ konden echter niet overtuigen: 1-0. Marcos Alonso tekende op slag van rust met een vrijschop voor het enige doelpunt. Dankzij de driepunter komt Chelsea voorlopig op gelijke hoogte met Manchester United, dat morgen West Bromwich Albion in de ogen kijkt.

Alvaro Morata was nog niet fit genoeg om te starten, waardoor Eden Hazard opnieuw werd ingeschakeld als diepe spits. Geen Michy Batshuayi dus, die wederom vrede moest nemen met een plekje op de bank. De troepen van Antonio Conte eisten meteen de bal op, maar konden dat veldoverwicht in de openingsfase amper omzetten in doelgevaar.

Pas op het kwartier viel het eerste wapenfeit te noteren. Willian zette een een-tweetje op, maar kon vervolgens zijn schot niet kadreren. Tien minuten later kwam de thuisploeg nog eens opzetten. Dit keer via Hazard die het leer panklaar legde voor N'Golo Kanté. Die laatste pakte uit met een serieuze pegel, Fraser Forster liet zich echter niet verrassen.

Het tempo van ‘The Blues’ lag te laag, waardoor de bezoekers nauwelijks in problemen werden gebracht. Tot twee minuten voor de koffie. Pedro zette zich goed door en trof nadien de paal. Niet veel later was het wél prijs. Op slag van rust schilderde Marcos Alonso een vrijschop keurig over de muur in de linkerbenedenhoek: 1-0. Verdiend, maar overtuigend was het niet.

Photo News Marcos Alonso viert zijn doelpunt.

Hazard en co kwamen gretig uit de kleedkamer, maar haalden vervolgens hun voet van het gaspedaal. Zo deelde Southampton plots een stevige prik uit. Iets voorbij het uur voorkwam Thibaut Courtois de gelijkmaker, nadat de ingevallen Charlie Austin prompt vrij opdook. Een flinke waarschuwing voor de thuisploeg, die meteen ernaar wakker schoot. Hazard en Cesc Fabregas combineerden knap, waarna de Rode Duivel het leer prinsheerlijk binnentrapte. Het feestje was echter van korte duur, Hazard werd afgevlagd voor buitenspel.

Een kwartier voor affluiten werd Hazard naar de kant gehaald, Morata kreeg zo nog de kans om de partij op slot te gooien. Dat gebeurde niet. Het was zelfs Austin die voor de meeste dreiging zorgde. Geen doelpunten meer in de slotfase, waardoor Chelsea zonder overtuiging de drie punten binnenhaalde. ‘The Blues’ komen daarmee voorlopig op gelijke hoogte met Manchester United, Southampton blijft achter met twee op vijftien.

Action Images via Reuters

Depoitre beslissend voor Huddersfield

Terwijl Chelsea de scalp nam van Southampton, ging ook Huddersfield met een driepunter aan de haal. Uitblinker was Laurent Depoitre, die op het veld van Watford een hoofdrol opeiste. Onze landgenoot was goed voor een doelpunt en een assist. Daarnaast versierde hij ook nog eens een strafschop.

De thuisploeg moest al na 33 minuten met z'n tienen verder nadat een gefrustreerde Troy Deeney Collin Quane stevig aanpakte. Op dat moment stond het al 0-2 dankzij treffers van Elias Kachunga en Aaron Mooy. Na de rust dikte Depoitre de voorsprong nog wat verder aan. Hij pikte een verloren bal op net buiten de zestien, sneed naar binnen en knalde onhoudbaar tegen de netten.

Ook de bezoekers werkten het laatste halfuur met 10 man af. Jonathan Hogg liep namelijk tegen zijn tweede geel aan. Enkele minuten later pegelde Abdoulaye Doucouré de 1-3 tegen de touwen. Watford kreeg even hoop, maar Depoitre en co hielden uiteindelijk makkelijk stand. Aaron Mooy trapte de 1-4-eindstand vanaf de stip voorbij Heurelho Gomes.

Photo News

Benteke helpt Crystal Palace met doelpunt aan zege

De kop is eraf voor Christian Benteke. De spits van Crystal Palace scoorde vanmiddag eindelijk zijn eerste goal van het seizoen in de Premier League. Palace won met 0-3 bij Leicester City en rukt zich los uit de degradatiezone.

Na 19 minuten kopte Benteke raak, de voorzet op maat kwam van Townsend. Zijn manier van vieren was apart: vingertjes in de oren, als reactie op de kritiek die vorig weekend over hem neerdaalde. Toen miste Benteke in blessuretijd een penalty die hij niet had mogen trappen.

Ook voor Palace betekende het doelpunt van Benteke het einde van een lange periode van droogte. De 'Eagles' konden in de voorbije tien (!) uitduels in de Premier League geen enkele keer scoren. Het laatste doelpunt op vreemde bodem, ook al van Benteke, dateerde van 23 april op Liverpool.

Met de rust in zicht speelde Benteke zich opnieuw in de kijker. Hij hield knap zijn tegenstander af en zette Zaha op weg naar de 0-2. Leicester City, 13 op 15 in de voorbije weken, lag op apegapen en kon na de pauze niet meer terugslaan. Temeer omdat Ndidi (ex-RC Genk) na een uur met twee keer geel mocht inrukken. Schmeichel hield Benteke in het slot van de 0-3. Palace-coach Roy Hodgson gunde zijn spits een applausvervanging. Sako zette in blessuretijd de kers op de taart.

Action Images via Reuters

EINDELIJK! @chrisbenteke scoort z'n eerste van het seizoen voor @CPFC! 👀 pic.twitter.com/7dSko5GZPs Play Sports(@ playsports) link

Well, that one was coming. Christian Benteke’s first goal since May. 7 months. #cpfc pic.twitter.com/fkKjjy8UrJ Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

1106 - Christian Benteke has just ended a run of 1106 minutes and 28 shots without a goal in the Premier League for @CPFC. Finally. pic.twitter.com/PDnPX1yFdt OptaJoe(@ OptaJoe) link

REUTERS