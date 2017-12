Hazard dé transfer van 2018? Zidane wil volgend jaar zijn 'Galactico' naar Real halen Kristof Terreur

08u35 0 AP Premier League +447xxxxxxxx. Zinédine Zidane heeft het nummer van Eden Hazard in zijn smartphone staan. De (voetbal)liefde tussen beiden is al jaren wederzijds, maar buiten wat telefoontjes, whatsappjes, gefleem in media en een handvol speeddates heeft het geflirt voorlopig enkel speculatie opgeleverd. Is de droomtransfer naar Real Madrid er een voor 2018?

Verrast door de boodschap waren ze bij Chelsea gisteren niet. Wel over de timing en de achterliggende redenen. In een korte reactie aan 'Le Soir' liet vader Thierry Hazard verstaan dat Eden zijn contract bij Chelsea niet wil verlengen. Thierry Hazard: "Wat ik kan bevestigen, is dat Eden een contractverlenging heeft geweigerd. Als de kans zich voordoet, wil hij kunnen ingaan op een voorstel uit Madrid. Omdat hij zichzelf daar wel ziet voetballen. Op dit moment is er wel nog geen contact geweest met Real." Een openlijke bevestiging van wat Chelseas CEO Marina Granovskaia al een tijdje aanvoelt: ze vreest dat Hazard met zijn hoofd bij Real zit.

