Hazard als frontman nieuwe shirts Chelsea verandert niets aan transferplannen Kristof Terreur in Engeland

02 mei 2019

10u26

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Het betekent niets. Dat Eden Hazard wordt uitgespeeld als frontman in de campagnes van Chelsea voor zijn nieuwe shirts, verandert niets aan zijn transferstatus. De gesprekken met Real Madrid lopen gewoon voort.

De officiële aankondiging is nog niet voor morgen, maar Real Madrid is optimistisch dat Eden Hazard (28) straks de overstap naar Spanje maakt. Real Madrid en Chelsea staan nog altijd in contact over de afhandeling van de transfer. De vraagprijs van Chelsea - meer dan 115 miljoen euro - was geruime tijd een struikelblok, maar ook op Stamford Bridge maken ze zich ondertussen op voor het leven na Hazard. Een teken dat ze zich stilaan hebben neergelegd bij een vertrek van hun sterkhouder.

Deze ochtend presenteerde Chelsea zijn nieuwe shirts, met Hazard als uithangbord. Sommige onwetende supporters en websites die van goedkope clicks leven zien daar een positief signaal in, maar meer dan een commerciële zet is het niet. Hazard ligt bij Nike onder contract, Chelsea’s shirtleverancier, en die dringen meestal aan op een eigen speler om de verkoop aan te zwengelen. Bovendien is Hazard als zeven jaar op rij de best verkopende speler in de fanshop. Zijn transferplannen veranderen weinig aan die strategie. Neymar was bij Barcelona ook een van de frontmannen in de campagnes voor nieuwe shirts, toen PSG op de proppen kwam.

Coach Maurizio Sarri benadrukte gisteren nogmaals dat ze de beslissing van Hazard zullen respecteren. Op Chelsea weten ze al een tijdje dat hij zijn nog een jaar lopende contract niet zal verlengen en dat hij persoonlijk rond is met Real voor een contract van zes jaar. Het is enkel wachten om de definitieve overeenkomst en de finale handtekeningen tussen de clubs.

Ondertussen wacht Hazard rustig op groen licht.