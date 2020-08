Harry Maguire weer op vrije voeten na verblijf in Griekse cel Redactie

22 augustus 2020

16u39 0 Premier League Harry Maguire, die in de nacht van donderdag op vrijdag werd aangehouden op het Griekse eiland Mykonos, is weer op vrije voeten. De 27-jarige verdediger van Manchester United verscheen zaterdag voor het Griekse parket wegens agressief gedrag tegenover de politie. Nadien mocht hij het gerechtsgebouw in het gezelschap van zijn juridisch team verlaten.

Dinsdag komt de zaak van Maguire voor de rechtbank, maar daar hoeft de kapitein van The Red Devils zelf niet bij aanwezig te zijn.

Maguire werd in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden na een vechtpartij tussen Britse toeristen. Ook de Griekse politie deelde na aankomst in de klappen. Maguire was in het gezelschap van zijn broer en een vriend. De politie vroeg de drie mannen in eerste instantie hen te volgen naar hun kantoor, maar ze probeerden te ontsnappen.

Op het politiekantoor volgde nog een tweede gevecht. Eén van de drie verdachten probeerde nadien de Griekse politie om te kopen. De drie worden beschuldigd van mishandeling, rebellie, corruptie en verbale beledigingen en bedreigingen tegen de politie.

Manchester United gaf vrijdag al aan kennis te nemen van de zaak rond Maguire. Het wilde verder geen commentaar geven.

Harry Maguire werd vorige zomer voor om en bij de 87 miljoen euro door Manchester United weggekocht bij Leicester City en werd daarmee de duurste verdediger in de geschiedenis.

