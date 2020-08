Harry Maguire pleit onschuldig na vechtpartij en veroordeling: “Dacht dat ik ontvoerd werd en vreesde voor mijn leven” SVL

28 augustus 2020

08u00

Bron: BBC/Sky Sports 0 Premier League Een week na zijn arrestatie op het Griekse eiland Mykonos heeft Harry Maguire voor het eerst gereageerd op de feiten bij de BBC. De kapitein van Manchester United werd schuldig bevonden aan mishandeling, verzet tegen arrestatie en poging tot omkoping, maar zelf vindt hij dat hij recht in zijn schoenen staat. “Ik heb niets verkeerd gedaan en moet me bij niemand verontschuldigen.”

Vorige week raakte bekend dat Harry Maguire op zijn vakantieoord Mykonos het bij een vechtpartij aan de stok had gekregen met de politie en hij in de gevangenis was beland. Na een kort proces werd de Engelse international dinsdag schuldig bevonden aan mishandeling, verzet tegen arrestatie en poging tot omkoping. Hij kreeg daarvoor een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en 10 dagen opgelegd, net als zijn broer en een vriend. Maguire gaat tegen die straf in beroep en er komt zelfs een volledig nieuw proces, maar het is weinig waarschijnlijk dat dat dit jaar nog begint.

In een eerste reactie bij de BBC is duidelijk dat Maguire zich van geen kwaad bewust is. Hij vindt dat hij het slachtoffer en niet de dader is. “Ik moet me bij niemand verontschuldigen. Dat doe je alleen als je ergens spijt van hebt of iets verkeerd gedaan hebt en dat is bij mij niet het geval”, zegt hij overtuigd. “De waarheid zal naar boven komen. Dankzij ons beroep hebben we nu wél de tijd om de nodige bewijsstukken en getuigen te verzamelen.”

Volgens Maguire speelde het incident zich vlak bij een politiekantoor af. Het tumult ontstond nadat hij, naar eigen zeggen, zijn zus Daisy naar het ziekenhuis wou brengen. Twee Albanese mannen zouden iets bij haar geïnjecteerd hebben, waarop Maguires jongere zus het bewustzijn verloor.

De aanvoerder van Manchester United vreesde tijdens het gevecht zelfs voor zijn leven. “We moesten knielen en onze handen in de lucht steken, en toen zijn ze ons beginnen te schoppen. Ze schopten tegen mijn benen en zeiden dat mijn carrière afgelopen was. ‘Jij voetbalt nooit meer’, snauwde een politieagent. Op dat moment hield ik het niet voor mogelijk dat het om echte politieagenten ging en besloot ik te vluchten. Het was zo erg dat ik zelfs ‘opgelucht’ was toen ik in de cel zat. Medegevangenen hebben me dan uitgelegd waar ik precies was.” Maguire ontkent ook met klem dat hij de politie zou hebben willen omkopen. “Alle geruchten daarover zijn ronduit belachelijk.”

Toekomst als kapitein?

Of hij na de geleden imagoschade kan aanblijven als kapitein van Manchester United, wil Maguire niet gezegd. “Het is niet aan mij om daarover te beslissen. Het spijt me enorm dat ik de club en de fans dit heb aangedaan. Ik ben de club wel enorm dankbaar dat ze me de voorbije week altijd zijn blijven steunen. Mentaal zal ik hier makkelijk doorheen komen, maar mijn familie heeft het er wel nog moeilijk mee”, aldus een zichtbaar geëmotioneerde Maguire.

