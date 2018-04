Haast identiek: ook in 2012 (opnieuw in duel met Smalling) kopte Kompany al raak tegen Manchester United Mike De Beck

07 april 2018

19u37 0

L'histoire se répète. In 2012 kopte Vincent Kompany het leer al staalhard in doel tegen Manchester United, vandaag deed de centrale verdediger dat dunnetjes over. De verhaallijnen zijn opvallend gelijkend. Op een hoekschop klopte de Rode Duivel telkens Chris Smalling in een luchtduel om doelman De Gea te verschalken. Ook zijn viering was haast identiek.

Zijn treffer vandaag:

KONING KOMPANY 💪👑 @VincentKompany pic.twitter.com/0tzcxqjsdu Play Sports(@ playsports) link

Zijn treffer in 2012:

2012 💙 2018 pic.twitter.com/wlBbOwjD7Y Manchester City(@ ManCity) link