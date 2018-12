Guess who’s back? Romelu Lukaku na tien dagen afwezigheid weer op training, mét nieuwe coach Solskjaer: “Het is nu aan hem” DMM

28 december 2018

11u01 0 Premier League In de Premier League blijven we ook na Kerstmis voetballen. Zondag trekt Manchester United thuis de wei in tegen Bournemouth en dat is mogelijk weer met Romelu Lukaku. De 25-jarige Rode Duivel meldt zich vandaag na een afwezigheid van tien dagen weer op training.

Fysieke en vooral mentale rust, daar was Romelu Lukaku net voor de overdrukke Premier League-agenda in de kerstperiode aan toe. De aanvaller van United zag José Mourinho vertrekken en kreeg er na zijn pauze om persoonlijke redenen een nieuwe coach bij. Ole Gunnar Solskjaer nam het roer over en pakte prompt zes op zes. De Noor geeft twee dagen voor de wedstrijd tegen Bournemouth op een persconferentie tekst en uitleg bij de terugkeer van Lukaku. “Romelu, Anthony Martial en Alexis Sanchez kunnen vandaag weer aansluiten. Gisteren hadden we een dag vrij, dus toen konden ze nog niet trainen. Ik ben benieuwd hoe ze zich zullen presenteren.”

“Ik heb gesproken met Romelu”, gaat de Noor verder. “Zijn prestaties op het veld heeft hij zelf in de hand. Ik kan wel richtlijnen geven, maar ik geef er in mijn coaching de voorkeur aan om spelers zelf hun ding te laten doen. Romelu en de anderen moeten gewoon genieten van hun speeltijd voor deze club. Voetballen voor Manchester United moet de beste tijd van iemands leven zijn. Het is aan de spelers om hun kans te grijpen. Lukaku, Martial en Sanchez moeten nu elk hun moment afdwingen. Paul Pogba heeft het gedaan, ik hoop dat ik van de anderen hetzelfde zie.””