Guardiola wil nadenken over penalty’s bij City na nieuwe misser: “Ederson is onze beste penaltynemer”

23 januari 2020

10u58

Pep Guardiola heeft stof tot nadenken. Dat zei de Spanjaard zelf op een persconferentie. De coach van Manchester City zag dit seizoen al heel wat penalty's de mist in gaan bij z'n spelers. "Ik moet er over nadenken."

Het was Gabriel Jesus die dinsdagavond nog na liet om Manchester City tegen Sheffield United op voorsprong te zetten. De Braziliaan miste zijn elfmeter, maar was daarmee lang niet de eerste bij de Citizens. Eerder op het seizoen misten ook Agüero en Sterling al strafschoppen.

“Ik moet er over nadenken. Ik geef mijn spelers altijd zelf het vertrouwen om te beslissen wie er trapt. Misschien moet ik er zelf beslissen welke speler de strafschop zal nemen. Het is niet de schuld van Gabriel, Agüero en Sterling hebben ook al gemist. Je kunt zeggen dat Sterling er anderhalve miste tegen Wolverhampton.”

“Op dit niveau zijn penalty’s belangrijk. Doorgaans maken ze het verschil in wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. Het zijn belangrijke details. Eigenlijk is Ederson (de doelman bij City, red.) onze beste penaltynemer. Of hij het zou kunnen? Ja, hij heeft geen bloed door zijn aderen stromen. Hij is zo kalm.”