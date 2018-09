Guardiola wil dat Kompany blijft Kristof Terreur

29 september 2018

08u32

Bron: @HLNinEngeland

Als het van Pep Guardiola afhangt, speelt Vincent Kompany (32) ook volgend seizoen bij Manchester City. Dat laat de coach toch uitschijnen. Het contract van zijn aanvoerder loopt eind dit seizoen af, maar de club heeft een optie om die overeenkomst met een jaar open te breken. Voorlopig ondernam City echter nog geen stappen. "Ik wens dat hij in augustus hier nog speelt", zegt Guardiola. "Hoed af voor hem. Hij zit hier nu al tien jaar. En hij speelde die League Cupwedstrijd dinsdag alsof het de finale van de Champions League was. Dat betekent veel voor mij. Zelfs als hij vijf minuten wil spelen, dan moeten dat de beste minuten van zijn leven worden. Hij is een voorbeeld voor de rest van de ploeg. In het verleden heeft hij, spijtig genoeg, gesukkeld met blessures, maar de laatste maanden voelt hij zich beter."

Guardiola had bij zijn komst twee jaar geleden serieuze twijfels bij de fysieke paraatheid van Kompany en was niet zeker of hij in zijn concept paste. Maar de Duivel overtuigde hem met brio. Ondanks de blessures.