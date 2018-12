Guardiola twijfelt of De Bruyne fit raakt voor topper tegen Liverpool, Kompany: “We moeten klaar zijn voor een gevecht tegen Liverpool” TLB

30 december 2018

18u48

Bron: Belga 0 Premier League Na twee nederlagen knoopte Manchester City vanmiddag aan met de overwinning. De Citizens haalden het met 1-3 in Southampton, maar ze deden dat wel zonder Kevin De Bruyne. De Rode Duivel incasseerde op Boxing Day een trap tegen Leicester en stond niet op het wedstrijdblad.

Volgende donderdag (3 januari) ontvangt Manchester City in dé topper van de 21e speeldag leider Liverpool. De Reds hebben 7 punten voorsprong op de regerende kampioen. Pep Guardiola weet niet of hij dan wél een beroep zal kunnen doen op zijn spelmaker.

"Ik weet niet hoe het met Kevin gesteld is", verklaarde de Spanjaard na de zege in St Mary's. "Ik weet wel dat het niets ernstig is, maar ik weet niet of hij klaar zal zijn voor donderdag.” De 27-jarige de Bruyne miste dit seizoen door twee knieblessures al een rist wedstrijden voor City. In de Premier League draafde hij op in slechts zes van de twintig matchen.

Vincent Kompany mocht wel nog eens 90 minuten volmaken. De aanvoerder kende een vrij probleemloze namiddag, al pakte hij wel geel. Tegen Liverpool moet City volgens Kompany "hongerig en agressief" zijn. "Onze trots was een beetje geraakt en alles ligt nog open", zei de Rode Duivel na de driepunter tegen de Saints. "We hebben het zelf in handen en vandaag was een stap in de goede richting. We moeten de volgende match aansnijden met de instelling die we altijd hebben. We willen gewoon winnen. We moeten klaar zijn voor een gevecht, om hen het vuur aan de schenen te leggen en de zege te pakken.”