Guardiola twijfelt niet meer: “De Bruyne is kandidaat voor Gouden Bal” Kristof Terreur in Engeland

12 februari 2018

08u40

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Zijn trainer twijfelt niet. De uitreiking is pas binnen negen maanden, maar volgens Pep Guardiola is zijn meester-passeur Kevin De Bruyne (26) straks een voorname kandidaat voor de Ballon d’Or. “Zoals hem vind je maar weinig spelers in Europa”, zegt Guardiola. Een boude doch onderbouwde voorspelling. Sinds De Bruyne in 2012 in een topcompetitie debuteerde, gaf geen enkele speler meer assists.

Zaterdag gooide een journalist plots zijn kandidatuur voor de Ballon d'Or van 2018 op tafel. De uitreiking vindt pas in november plaats, maar Guardiola, nochtans geen fan van individuele trofeeën, ging mee in het verhaal. Eigen kind, schoon kind. Op de vraag of De Bruyne een kandidaat is voor de Gouden Bal antwoordde Guardiola met een knik: "Zonder enige twijfel is hij een uitdager. 't Is niet dat hij één match op een hoog niveau presteert, hé. 't Is al het héle seizoen en dat om de drie dagen. Om kans te maken op de Ballon d'Or - dat weet hij en iedereen anders ook - moet je prijzen, prijzen en prijzen winnen. Met de Champions League als belangrijkste waardemeter. Maar een speler die zo heeft gepresteerd als Kevin dit seizoen vind je amper in Europa."

Het is niet de eerste, en zeker niet de laatste keer, dat Guardiola het ego van De Bruyne oppompt met een krachtige compressor, maar in één adem zette hij hem in het zog van de Messi's en Neymars. Straks de voornaamste 'contenders' voor de Gouden Bal. De Bruyne haalde de schouders op. Ook al regent het constant lof, toch blijft hij gewoontegetrouw zijn paraplu opentrekken. De Bruyne: "To be fair, I don't care. 't Kan me weinig schelen. Ik doe wat ik moet doen. Alles om prijzen te winnen met mijn team, dat is het belangrijkste. En als je op 't eind van de rit individueel wordt bekroond, is dat mooi meegenomen." Voorlopig kwam onze landgenoot niet verder dan twee nominaties en een veertiende plaats. Voorlopig maakt hij zich niet te veel illusies.

Overigens liegen de cijfers van KDB niet. Sinds hij op huurbasis bij Werder Bremen voor het eerst kennismaakte met een topcompetitie, verstuurde geen enkele speler in de grote vijf liga's (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk) zo veel beslissende passes als hij. Zaterdag drukte 'King Kev' met de duim op zijn assisttellertje: 75, 76, 77. En zo wipte hij naar plaats één. Haasje-over met Lionel Messi, die tot voor dit weekend de primus was met 76 beslissende passes sinds 2012. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de Argentijn nog ergens in een ander sterrenstelstel zweeft. Bovenop zijn 76 assists scoorde Messi in diezelfde periode ook 199 goals. De Bruyne, die als middenvelder van verder moet komen, heeft er 43. Daarmee doet hij in de laatste zes seizoenen beter dan andere befaamde passeurs als Angel Di María (36 goals, 64 assists), Cesc Fàbregas (33 goals, 64 assists) en Mesut Özil (36 goals, 62 assists). Ploegmaat David Silva, Andres Iniesta en co. staan niet eens op de foto. In een top 20 overigens waar de meest productieve spelers hun piek al hebben bereikt. Bij De Bruyne - hij wordt straks 27 - moet die nog komen. Dat belooft.

Kevin De Bruyne for Man City in the Premier League:



⏱ 88 games

⚽️ 20 goals

🅰️ 41 assists

🔥 decisive every 118 mins#mcfc #impressive pic.twitter.com/J3DTcpgfEH Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link