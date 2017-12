Guardiola sprakeloos: dirigent De Bruyne ontsnapt aan enkelbreuk en legt luttele seconden later match in definitieve plooi met deze heerlijke streep Kristof Terreur in Manchester

20u39

Bron: HLNinEngeland 130 AFP Premier League Zo zoet smaakt revanche. Nauwelijks een minuut nadat Dele Alli met een gemene tackle bijna zijn enkel had gebroken, knalde Kevin De Bruyne de verlossende 2-0 binnen met zijn ‘zwakkere’ linker. Raketman. Opnieuw een statement van KDB, meer dan ooit top in toppers. Het ongenaakbare City vernederde de Spurs in het slot (4-1). Met een Belg als dirigent.

Superlatieven schieten tekort... 🌟 @DeBruyneKev pic.twitter.com/LVStiV4eSE Play Sports(@ playsports) link

Twee assists tegen Liverpool, de beslissende treffer op Chelsea, een doelpunt tegen Arsenal, een man van de matchtrofee tegen Manchester United, dirigent en doelpuntenmaker tegen Tottenham. Vijf op vijf in de toppers. Het zijn die matchen die straks blijven hangen als de individuele trofeeën worden uitgereikt in Engeland. Kevin De Bruyne ligt er hoegenaamd niet wakker van. In eerste plaats is hij teamspeler. Sinds de voorbereiding heeft hij zijn hoofd maar naar een zaak staan: de landstitel met Man City, zijn eerste grote trofee in Engeland. Hij handelt er naar. De voorbije weken was het niet allemaal hosanna meer, zoals in september en oktober, maar zijn scherpe kantje vond hij net op tijd terug. De Bruyne was outstanding tegen Tottenham. Moussa Dembélé, toch ook geen doetje, kreeg maar geen grip om hem. Niet met zijn lijf, niet met de voeten.

Kevin De Bruyne vs the top teams:



✔️ Liverpool 🅰️🅰️

✔️ Chelsea ⚽️

✔️ Arsenal⚽️

✔️ Man United

✔️ Tottenham ⚽️



5 times MOTM trophy ⭐️ #mcfc pic.twitter.com/0slEpIMiaT Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Toch had bovenstaande verhaallijn helemaal anders kunnen zijn. Met Dele Alli als boosdoener. In minuut 68’ plaatste die zijn voet over de bal en zijn studs met veel kracht op de rechterenkel van De Bruyne. De Rode Duivel schreeuwde het uit. De armen gingen ongerust omhoog. De herhalingen maakten veel duidelijk. De challenge van Dele, wonderkind met schofterige trekjes, was een potentiële been-breker. Een die misschien wel een zwaardere sanctie verdiende dan die gele kaart. De kinesisten van City draaiden met de voet van De Bruyne en voelden dat het goed zat. "Ik was een fractie van een seconde voor hem op de bal. Zo'n dingen horen nu eenmaal bij het voetbal", lichtte KDB de fase na affluiten toe.

Even later stond hij weer op de benen, grimas om de mond. Pijn verbijten en doorgaan. En hoe.

Zijn revanche kwam er snel. Op zijn manier: waardig, maar met een forse uithaal. De Bruyne mocht op links op Lloris afsnellen. Vanuit een scherpe hoek liet hij de doelman van Spurs, een van de beste in de Premier League, geen kans. Zijn uitgestoken hand was niet bestand tegen de kracht van het schot. Geklopt op power. Het was de vierde dit seizoen van De Bruyne met zijn linker, eigenlijk zijn ‘mindere’ voet. De totale balans staat op zes. Drie daarvan kwamen er tegen de toppers.

Tottenham gaf City nog voor het kwartier een vrijgeleide. Gundogan mocht een corner moederziel alleen binnen knikken. Zijn bewaker was ingedommeld. De toon was gezet. Op het middenveld bepaalde De Bruyne, in afwezigheid van David Silva, het ritme. Zonder zijn Spaanse tovenaar speelt City een ander soort voetbal. Minder tiktak, meer direct. Dat spel waarin De Bruyne zich nog dat beetje harder uitleeft. Laat hem maar draven, laat hem maar die fantastische kruispassen naar de andere flank zwieren. Dembélé en Winks liepen erachter aan, maar konden hem zelden een bal ontfutselen. Lief waren ze niet voor mekaar. Moussa Dembélé deelde vroeg in de match tot twee keer toe een flinke schop uit aan De Bruyne. De middenvelder van Man City zwaaide met de imaginaire gele kaart. In Premier Leaguewedstrijden tellen er geen landsbelangen. De Bruyne ging eens doorjagen op Jan Vertonghen. Hij gaf de verdediger een zetje mee. Fout oordeelde de assistent-ref. Een boze De Bruyne smeet hem enkele verwijten naar het hoofd. Winnaar.

Sane vergat na een knappe pass van KDB de wedstrijd voor rust nog in een definitieve plooi te leggen. Agüero plaatste een schot naast. Op een vreemde manier bleven de Spurs nog hun kans ruiken. Harry Kane krulde net aan de verkeerde kant van de paal. Dat had de gelijkmaker kunnen zijn. Na de trap van Dele Alli op de enkel van De Bruyne rolde City op en over de Spurs. De Bruyne dook over het uitgestoken been van een tackelende Vertonghen. Penalty zei de ref. Gabriel Jesus mikte die op de paal. Uitstel van executie voor de Spurs. De Bruyne snoepte een bal af van Dembélé, ging er mee aan de haal en na vier passes duwde Sterling de voorzet voor een glijdende Vertonghen in het lege doel. Match helemaal gespeeld. Sterling, met een balletje tussen de benen van Lloris, en Eriksen met de eerredder de eindstand vast.

Door het Etihad Stadium galmde na het laatste fluitsignaal een instrumentale versie van ‘Seven Nation Army’ van ‘The White Stripes’. Tienduizenden zongen op volle borst de naam van Kevin De Bruyne. "Ik heb geen woorden om zijn prestatie van vandaag te beschrijven", zei coach Pep Guardiola na de wedstrijd. Kampioenenmaker.

