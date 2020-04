Guardiola levert in bij Man City, De Bruyne en co. onderhandelen over uitstel van betaling miljoenenlonen Kristof Terreur in Engeland

09 april 2020

09u30 1 Buitenlands voetbal Kevin De Bruyne en co. moeten niet inleveren, maar Manchester City onderhandelt wel met zijn spelers over uitstel van betaling van een deel van de lonen. Een akkoord is nog niet bereikt. Als lid van de spelersraad is de Rode Duivel (28) betrokken bij de gesprekken. Coach Pep Guardiola levert vrijwillig in.

Zijn gewone werknemers worden niet technisch werkloos en de rijke eigenaars uit Abu Dhabi hebben verzekerd dat ze geen ontslagronde zullen voorzien. Toch zoekt het financiële departement van Man City naar oplossingen om een lange periode zonder inkomsten te overbruggen.

In het worstcasescenario, dat er dit seizoen in de Premier League niet meer wordt gevoetbald, misloopt de uittredende kampioen meer dan 120 miljoen euro. Daarop wordt nu geanticipeerd. De club onderhandelt met zijn spelers over een uitstel van betaling van de lonen. Dat wil zeggen dat een deel van hun salaris (30 procent) de komende maanden niet wordt uitbetaald, maar wel op een later tijdstip: wanneer alles weer zijn normale gang gaat in het voetbal. Het draait vooral om garanties.

Binnen de club valt te horen dat er progressie wordt gemaakt. Kevin De Bruyne wordt, als prominent lid van de spelersraad, betrokken in de onderhandelingen. Eerder deze week stemde Pep Guardiola in om vrijwillig een deel van zijn salaris in – hij verdient ruim 20 miljoen euro bruto per jaar. Ook binnen de directie zullen enkelingen hem volgen. Zo willen we garanderen dat de gewone werknemers toch hun volledige loon krijgen.

Vorige week kwam de Premier League met een voorstel op de proppen dat alle spelers tot 30 procent zouden moeten inleveren. Een idee dat werd afgeschoten door de spelers en hun vakbond PFA. Om het voetbal te redden en de maatschappij een handje te helpen zijn ze allemaal bereid een geste te doen. Alleen willen ze veel meer controle over wat er met hun centen gebeurt.

Zouden er bevreesd zijn dat er straks een club, met de ponden die zij laten vallen, doodleuk een concurrent gaat kopen? De spelers willen vooral niet gebruikt worden als excuus om roekeloos management recht te trekken, dure aanwinsten te bekostigen en om vette bonussen voor CEO’s te financieren. Woensdagavond lanceerden de spelers, los van hun clubs, een gezamenlijke actie om geld te storten aan de NHS, de Engelse gezondheidszorg.

Kevin De Bruyne is als beste speler van Man City ook de best betaalde. Hij heeft een brutobasisloon van ongeveer 12 miljoen euro per jaar dit seizoen. Daarbovenop is hij over vijf jaar zeker van een loyauteitspremie van 2,8 miljoen per jaar die oploopt tot 3,9 miljoen per jaar. Jaarlijks verzekert hij zich ook van 1,1 tot 2,1 miljoen aan portretrechten.

Dat gegarandeerd salaris wordt nog opgedreven met prestatiegerichte bonussen. Hij krijgt tussen 1,1 en 1,7 miljoen als hij in 60% van de matchen zeker 45 minuten speelt. De winstpremies bedragen: 1,1 miljoen (Champions League), 855.000 euro (Premier League), 342.000 (FA Cup), 342.000 (Europa League), 85.000 (League Cup), 85.000 (Super Cup), 85.000 (FIFA World Cup voor Clubs). Ook voor individuele prijzen wordt hij beloond : 456.000 voor de Ballon d’Or (228.000 bij een podiumplek), 110.000 voor een plek in PFA Team of the Year, 342.000 euro voor PFA Player of the Year.

