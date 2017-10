Guardiola krijgt lik op stuk: "Niets mis met de wedstrijdballen" Redactie

18u03

Bron: Belga 0 Photo News Premier League De Engelse Football League heeft zichzelf woensdag verdedigd tegen de kritiek van Manchester City-coach Pep Guardiola. De Spanjaard had zich na de vierde ronde in de League Cup laatdunkend uitgelaten over de kwaliteit van de ballen.

Pep Guardiola liet zich dinsdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (na strafschoppen) uiterst ontevreden uit over de kwaliteit van de Mitre-bal. "Dit is onaanvaardbaar", stak de Catalaan na afloop van wal. "Het was geen serieuze bal. Al onze spelers waren er mee bezig. Ik weet niet van welk merk hij komt, maar hij was veel te licht en niet klaar om professionneel voetbal mee te spelen."

"De bal is inderdaad anders dan degene die gebruikt wordt in Champions League en Premier League, maar voldoet aan alle voorwaarden", reageerde de EFL. "De wedstrijden dinsdag hebben duidelijk laten zien dat de bal zeker geen negatieve impact had op de competitie. Blijkbaar heeft Mr. Guardiola een andere voorkeur van bal, maar we willen hem en zijn team Manchester City graag ontmoeten om in de vijfde ronde van de League Cup ongemak te vermijden."

Getty Images Claudio Bravo stopt een strafschop.

Getty Images Eerste doelman Ederson feliciteert reservedoelman Bravo, die speelgelegenheid kreeg in de League Cup.