Guardiola kijkt niet meer naar boven: “Het is niet realistisch om nog met Liverpool bezig te zijn” DMM

28 december 2019

11u38

Bron: AP 1 Premier League Game over voor Manchester City? De titelrace in Engeland lijkt gelopen na de verliespartij van Guardiola en zijn mannen tegen Wolverhampton. “Neen, ik ga niet alles op de bekercompetities zetten.”

13 punten is het verschil halverwege de competitie tussen Liverpool en uittredend kampioen Manchester City. En het kunnen er nog 16 worden als Liverpool de inhaalmatch tegen West Ham wint. Pep Guardiola is er naar eigen zeggen niet meer mee bezig.

“Ik heb het al zo vaak gezegd, het is onrealistisch om met acht, tien of veertien punten achterstand nog met Liverpool bezig te zijn”, aldus de Spanjaard. “We moeten aan Leicester City denken. We staan derde, dat is de huidige situatie. Dus we moeten de kans pakken om de tweede plaats terug te nemen.”

De ex-coach van Barcelona wil niet gezegd hebben dat City de Premier League laat voor wat het is. “Neen, we kunnen de bekercompitities niet vooropstellen. Dan zijn we er volgend seizoen zeker niet bij in Europa. Ik zet nooit alles op één competitie. Binnen veertig uur is er alweer een nieuwe match. Ik ben benieuwd hij mijn spelers zich dan zullen voelen. Wedstrijd per wedstrijd.”