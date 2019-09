Guardiola in ondeugende bui na nieuwe demonstratie De Bruyne: “Kevin was vrij goed, niet?” Kristof Terreur

23 september 2019

06u48 0 Premier League Spottende City-supporters na een verschrikkelijke afzwaaier: “What the f****** hell was that?” Sarcasme bij Pep Guardiola: “De jongen heeft duidelijk toekomst.” Het is eens iets anders na een nieuwe demonstratie van Kevin De Bruyne. Meester-sloper tegen Watford.

Bovenaan de assistranking in de Premier League met bijna dubbel zoveel beslissende passes als zijn naaste belagers: Belgisch vlaggetje gevolgd door de naam van Kevin De Bruyne. Helemaal bovenaan het lijstje van de speler die de meeste kansen heeft gecreëerd: zelfde driekleur, zelfde naam. Op plaats 17 van de 21 City-spelers met het ‘beste’ passpercentage: Kevin De Bruyne. De beste passeur en creator hoort binnen zijn eigen ploeg bij de zwaksten als het gaat om balverliezen. Omdat hij zoveel risico in zijn spel legt en soms sneller denkt dan zijn ploegmaats (en bij momenten ook de eigen voeten) komen zijn passes niet altijd bij de bestemmeling aan.

Zelfs Pep Guardiola, na de masterclass van De Bruyne tegen Watford in een ondeugende bui, merkte het op:

- Journalist 1: Pep, benaderde De Bruyne vandaag de perfectie?

- Guardiola: (sarcastisch) “Hij was vrij goed, niet? Die jongen heeft duidelijk toekomst.”

- Journalist 2: Opvallend dat City vorig seizoen zoveel prijzen heeft gewonnen zonder hem.

- Guardiola: (sarcastisch) “Dat komt omdat de trainer zo goed is. (lacht) Nee luister, even serieus. Kevin is bij momenten een speciale speler. Hij ziet soms zaken die anderen op het veld niet zien. Zelfs de mensen ernaast niet altijd. Soms jaagt hij ook mij op de kast. Soms ben ik een beetje (gromt) Grr. Soms verspeelt hij de bal zo simpel. Dan vraag ik me af: hoe kan iemand met zijn kwaliteiten en zijn vista de bal zo makkelijk weggeven? Het hangt ook van zijn humeur af. Soms is hij boos of niet blij met hoe de zaken lopen en dan durft het wel eens mis te gaan. Maar die ongelooflijke en fantastische Kevin, zoals we die nu zien, hebben we natuurlijk hard gemist. Zelfs in een seizoen als het vorige. Ik ben blij dat hij terug is. Hij is een speciale speler. Ik ben enorm content dat we weer op hem kunnen rekenen.”

Zijn passpercentage is het laatste waar De Bruyne ‘s nachts van wakker ligt. “Eerlijk, dat interesseert me niet”, zegt hij daar dan over. Het standaardantwoord luidt als volgt: “Ik wil zo vaak mogelijk ploegmaats voor doel brengen. Als ik de bal in de ploeg moet houden, dan zal ik dat wel doen, maar ik kies liever voor een pass die gevaar oplevert. Dat is de manier waarop ik wil voetballen.” José Mourinho legde hem destijds in zijn donkere periode bij Chelsea een lijstje met stats voor, maar de botte repliek had ‘The Special One’ niet verwacht. Hij noemde het net geen nonsens. Zelfs balbezitmaniak Guardiola zal hem niet op andere gedachten kunnen brengen. Ook al heeft ‘KDB’ onder zijn bewind zijn passpercentages lichtjes opgekrikt tot circa 84 procent.

5-0 na 18 minuten

De schalkse bemerking van zijn coach deed niets af van de glansprestatie van De Bruyne. In de samenvatting op ‘Match of the Day’ holde hij constant door beeld. De Duivel was tegen Watford hier, daar en overal. Organisator van de destructie van een middenmoter. Trademarkcross vanop rechts na 50 seconden, goed voor assist 6 in de Premier League, zijn tiende overall met de nationale ploeg bij. Aan de basis van de strafschop voor de 2-0. Na 18 minuten stond de forfaitscore op het bord. Ongezien in de historie van de Premier League.

Assistteller op 7

Erna vond De Bruyne het even welletjes geweest. Een schot aan de zestien zwaaide vreselijk af. De fans van Manchester City zagen er de humor wel van in. Een spottend spreekkoor rolde uit de tribunes. Kan enkel bij zo’n grote overmacht, die na rust nog extra in de verf werd gezet. Nieuwe voorzet vanop rechts, hattrick voor Bernardo Silva en assist nummer 7 van het seizoen - als Agüero wat scherper had geweest, zat hij zaterdag in de dubbele cijfers. Met een geweldige knal in de bovenhoek zorgde De Bruyne voor het orgelpunt. De dirigent spreidde triomfantelijke de armen. De zoveelste ovatie.

Oog in oog met Foster liet hij nog de recordzege in de Premier League (9-0) liggen, maar ook daar zal hij zijn slaap niet voor laten. Zeges en prijzen interesseren hem. Stats, records en passpercentages veel minder.