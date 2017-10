Guardiola, Conte, Lampard en Ferdinand bezingen Rode Duivel: "Kevin De Bruyne kan alles" Kristof Terreur in Engeland

11u03

Bron: @HLNinEngeland 4 AFP Premier League Zijn foto of vermelding op alle achterpagina's van de sportkranten. Na zijn glansprestatie in de topper tegen Chelsea regent het lof voor Kevin De Bruyne. Niet in het minst van de mensen die er toe doen. Zijn trainer, Pep Guardiola, Antonio Conte, coach van Chelsea en de analisten, Rio Ferdinand en Frank Lampard.

Kicks with left & right. When De Bruyne was a kid, his neighbour forbid him to use his right foot because he was destroying grass & flowers. pic.twitter.com/D5e5AA60mS — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) 29 september 2017

Guardiola: "Bescheiden, verlegen, dodelijk: hij kan alles"

Pep Guardiola herhaalde min of meer wat hij de voorbije weken op zijn persconferenties zei. De Catalaan sprak met veel liefde over De Bruyne. Guardiola: "Hij doet erg veel dit seizoen. Vorig seizoen trof hij 12 of 13 keer het doelhout (9, red.) en dit jaar vliegen de ballen er wel in. Kevin kan werkelijk alles. Hij kan op verschillende posities spelen, heeft een korte pass, een lange bal. Zonder bal is hij een van de meest bescheiden, meest verlegen jongens die ik ken. Hij zegt me: 'As ik 100 kilometer voor het team moet lopen, dan doe ik dat'. Uniek voor een speler met zijn talent. Met hem voelt iedereen zich comfortabel op het veld. Kevin is een verstandige jongen. Verlegen en bescheiden, zoals ik al eerder zei. Hij was opnieuw outstanding. Hij creëert alles. Hij is goed in de kleine ruimte. Hij heeft snelheid, vechtlust en infiltreert."

AFP

Lees ook Koning op Stamford Bridge: De Bruyne beslist topper met rake knal

Conte: "De Bruyne is een topper

Ook Antonio Conte gooide op zijn persconferentie een bloemetje naar De Bruyne. Conte: "Hij is een topspeler. Technisch goed, snel, een grote persoonlijkheid, een werker. Een complete speler." Het type dat Conte ook graag in zijn ploeg zou zien. "Maar ik kan niets zeggen over wat er hier in het verleden met hem is gebeurd. Van voor mijn tijd."

AFP

Lampard: "Kevin was bij Chelsea al ambitieus"

Chelsea-legende Frank Lampard, tegenwoordig analist bij BT Sport, speelde zes maanden samen met De Bruyne. Hij toonde begrip voor de beslissing van zijn ex-club om hem te laten gaan: Lampard: "Het was geen makkelijke tijd voor de club. We hadden Hazard, Oscar, Willian, Mata en Schürrle. De trainer kon ze niet allemaal opstellen. En Kevin De Bruyne stond toen nog niet waar hij nu stond. Hij was erg goed in een aantal dingen. Nu is hij top in alles wat hij doet. Het is makkelijk om nu te zeggen: 'Waarom liet Chelsea hem gaan?" Soms ontwikkelen spelers zich op een andere manier. Je kan het niet voorspellen. Kevin is vertrokken en is elders een speler van wereldklasse geworden. In zijn tijd bij Chelsea had hij al die snelheid, die passing, die dribbel, maar toch raakte hij niet in de ploeg. Hij was erg ambitieus. Je zag dat hij er erg ontgoocheld was dat hij weinig speelde. Ik kan dat begrijpen voor een jonge speler. Net als voor het feit dat hij een transfer doordrukte en zich elders wilde gaan bewijzen."

Photo News

Rio Ferdinand: "Een voetbalbrein"

Ex-Unitedverdediger Rio Ferdinand, gezicht bij BT Sport, prees De Bruyne's vista. "Hij is erg intelligent, hij heeft een groot voetbalbrein. Hij wurmt zich in de juiste posities en als hij er de bal krijgt, slaat hij genadeloos toe. Wat ik apprecieer in hem: dat hij bij Chelsea direct die knoop doorhakte - "Ik wil hier weg. Ik wil voetballen." Voor een jonge gast, om zo'n grote club te verlaten, een stap terug te zetten en zich dan op die manier bij een mindere club te bewijzen... Chapeau."

Getty Images

EPA

AFP