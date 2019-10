Guardiola: “City nog steeds titelkandidaat ondanks achterstand op Liverpool” Redactie

07 oktober 2019

09u50

Bron: AD.nl 0 Premier League Manchester City ging gisteren verrassend met 2-0 onderuit tegen Wolverhampton Wanderers en zag de achterstand op koploper Liverpool groeien tot acht punten.

“Dat zijn veel punten”, vertelde City-trainer Pep Guardiola na de wedstrijd van gisteren. “Zij hebben nog geen punten laten liggen door nogal wat omstandigheden. Ik had niet het gevoel dat we vandaag erg slecht waren. Vandaag hadden we een probleem met een team dat heel erg terugzakte. Het is beter om er niet aan te denken dat er een club is die acht punten los staat.”

Guardiola geeft ook aan dat het in de Premier League altijd moeilijk is om de landstitel te verdedigen. “De meeste teams lukt dat niet. Liverpool laat nu geen punten liggen, maar het is pas oktober. Er komen nog heel veel wedstrijden aan.”

Liverpool-trainer Jurgen Klopp noemt het gevecht tussen City en de Reds nu al slopend. “Het voelt nu al alsof we bij het einde van het seizoen aankomen. Het is alles of niets.”