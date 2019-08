Guardiola baalt van inconsequente VAR: “Misschien had hij een koffiepauze” Redactie

18 augustus 2019

10u30

Bron: AD.nl 1 Premier League Pep Guardiola was na de enerverende topper in de Premier League van zaterdag tussen Manchester City en Tottenham Hotspur (2-2) niet blij met de VAR. Volgens de City-coach was het optreden van de videoscheidsrechter inconsequent.

Manchester City dacht in blessuretijd alsnog de overwinning uit het vuur te slepen, maar de treffer van invaller Gabriel Jesus werd afgekeurd omdat er een handsbal van ploeggenoot Aymeric Laporte aan vooraf was gegaan. De thuisploeg zag de VAR eerder juist niet ingrijpen toen Rodri bij een corner door Erik Lamela tegen de grond gewerkt leek te worden. “Vraag het de scheidsrechter waarom we daar geen penalty kregen”, reageerde Guardiola op de persconferentie. “Misschien had de VAR op dat moment een koffiepauze.”

De late afgekeurde goal van Jesus deed Guariola dan weer terugdenken aan de return van vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Een treffer van toenmalig Tottenham-spits Fernando Llorente werd destijds goedgekeurd ondanks een vermeende handsbal, wat voor City uitschakeling betekende. “Waarom was het toen geen hands en nu wel?”, vroeg Guardiola zich hardop af. “Daar is geen duidelijkheid over. Eigenlijk moeten we met z’n allen naar Londen gaan om van de grote bazen eindelijk eens uitleg te krijgen.”

“Agüero dacht dat ik boos was”

Een ander opvallend moment tijdens de wedstrijd was de wissel van Sergio Agüero na ruim een uur spelen. De aanvaller was zijn directe tegenstander Lucas Moura uit het oog verloren bij de 2-2 en dacht dat de trainer hem daarom naar de kant haalde. Dat zorgde voor een verhitte discussie aan de zijlijn. “Hij dacht dat ik boos op hem was, maar een tegengoal bij een corner kan gebeuren.” Guardiola wilde niet lang stilstaan bij de reactie van de Argentijn bij de wissel. “Emotie maakt nu eenmaal deel uit van het voetbal. We hebben het tijdens de wedstrijd al uitgesproken. Sergio is een speler van wie ik hou.”