Grote bezorgdheid om Emiliano Sala: recordtransfer van Cardiff City zat aan boord van vermist privévliegtuig, zoekactie gaat morgen verder Peter Luysterborg

22 januari 2019

18u17

Bron: BBC/Reuters/The Mirror 0 Premier League In de Engelse voetbalwereld heerst grote bezorgdheid om Emiliano Sala (28), de recordtransfer van Cardiff City. De Argentijnse spits, die pas vorig weekend tekende bij de club uit de Premier League, bevond zich aan boord van een privévliegtuig dat vermist is geraakt en waarvan nog geen spoor is teruggevonden. Morgen wordt de zoekactie hervat.

Sala tekende vorige zaterdag een contract voor 3,5 jaar bij Cardiff City. Het nummer 18 uit de Premier League legde 15 miljoen pond (ruim 17 miljoen euro) - een clubrecord - op tafel voor de aanvaller, die overkomt van het Franse FC Nantes. De Argentijn vloog gisteren daarom nog even over en weer naar Nantes om er de laatste formaliteiten af te ronden en zijn vroegere ploegmaats, waaronder Anthony Limbombe (ex-Club Brugge), uit te zwaaien. Vandaag zou hij zich op training aanbieden bij Cardiff.

Het éénmotorige privévliegtuig - een Piper Malibu - dat hem vervoerde, verdween maandagavond omstreeks 21u30 uur echter van de radar. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Helikopters hebben de afgelopen nacht gezocht naar het vliegtuig, maar niets gevonden. Vanochtend werd de zoekactie hervat, maar eveneens zonder groot succes. De Britse politie meldt dat er een enkel een aantal drijvende voorwerpen zijn gelokaliseerd, maar kunnen niet bevestigen of die stukken daadwerkelijk iets te maken hebben met de vliegtuigcrash. Lokale media weten dat Nantes-verdediger Nicolas Pallois gisteravond Sala naar het vliegveld zou hebben gebracht. Vermoedelijk had het toestel slechts twee inzittenden: Sala en de piloot. Omstreeks 18u werd beslist om de zoekactie vandaag te staken, morgenochtend wordt die wellicht bij zonsopgang hervat.

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight. Guernsey Police(@ GuernseyPolice) link

John Fitzgerald, voorzitter van de Channel Islands Air Search, één van de organisaties die de zoekactie uitvoert, koestert weinig hoop. “Persoonlijk denk ik niet dat we nog overlevenden zullen aantreffen. Mochten ze ergens veilig geland zijn, zouden we dat intussen al geweten hebben. Er lijkt ons geen andere kans te bestaan dan dat ze in het water zijn terechtgekomen of op z’n minst geraakt hebben.” Fitzgerald voegt eraan toe dat de overlevingskansen in het ijskoude water praktisch nihil zijn.

[Opération] de #recherches suite à la disparition d’un #avion de tourisme à #Guernesey, engagement de l’🚁 Caïman de la @MarineNationale pour participer aux recherches en coordination avec #guernesey coast guard pic.twitter.com/UfX18CTGj0 PREMAR Manche(@ premarmanche) link

Miljoenenaanbod

Met 12 doelpunten stond Sala dit seizoen derde op de topschutterslijst in de Ligue 1. Pijnlijk detail: Sala legde voor hij bij Cardiff tekende een miljoenenaanbod uit China naast zich neer omdat hij absoluut in de Premier League aan de slag wilde. “Ik kan niet wachten om te beginnen trainen en mijn nieuwe ploegmaats te zien”, zei hij vorige zaterdag bij de ondertekening van zijn contract. “Het voelt heel speciaal aan om de recordtransfer van deze club te zijn. Ik ga mijn uiterste best doen en alles van mezelf geven.” (lees hieronder verder)

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB Emiliano Sala(@ EmilianoSala1) link

Bij Cardiff City reageren ze ontsteld op het nieuws. “We zijn in schok na het bericht over het vermiste vliegtuig”, luidt het officiële communiqué. “We verwachtten Emiliano gisteravond in Cardiff, normaal was vandaag zijn eerste dag bij het team. Eigenaar Vincent Tan en voorzitter Mehmet Dalmar zijn van de kaart door het nieuws. Onze eerste beslissing was om de training deze ochtend af te blazen. We danken onze fans en de hele voetbalwereld voor hun steun in deze moeilijke tijden. We communiceren opnieuw wanneer er meer nieuws is.”

Vincent Tan

Cardiff City is sinds 2012 in handen van de excentrieke Maleisische zakenman Vincent Tan, die in ons land ook eigenaar is van KV Kortrijk. In mei van vorig jaar dwong de Welshe club de promotie naar de Premier League af. Daarin hokken de ‘Bluebirds’ al een heel seizoen onderin. Het voorbije weekend verloren ze nog met zware 3-0-cijfers bij Newcastle, een concurrent in de degradatiestrijd. Sala werd ingehaald om het scoringsprobleem op te lossen. Cardiff maakte slechts 19 goals in 23 wedstrijden, enkel rode lantaarn Huddersfield (13) doet slechter.

Waldemar Kita, voorzitter van FC Nantes, toonde zich verbaasd toen hij hoorde dat Sala in Frankrijk was geweest. “Ik was er niet op de hoogte van dat hij maandag in Nantes was”, aldus Kita. “Het zijn journalisten die mij vertelden dat hij gisteravond een vliegtuig heeft genomen. Ik verneem nu het nieuws, dit is zeer triest. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Ik blijf hopen dat de jongen wordt teruggevonden.”

De Franse voetbalbond heeft inmiddels beslist om een voor woensdag geplande bekerwedstrijd van FC Nantes uit te stellen tot zondag.

La ultima ❤️ ciao @FCNantes 👋🏻💛💚 pic.twitter.com/SV1dNHbYYH Emiliano Sala(@ EmilianoSala1) link