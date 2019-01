Grote bezorgdheid om Emiliano Sala: recordtransfer van Cardiff City zat aan boord van vermist privé-vliegtuig Peter Luysterborg

22 januari 2019

10u22

Bron: BBC/Reuters/The Mirror 0 Premier League In de Engelse voetbalwereld heerst grote bezorgdheid om Emiliano Sala, de recordtransfer van Cardiff City. De Argentijnse spits, die pas vorig weekend tekende bij de club uit de Premier League, bevond zich aan boord van een privé-vliegtuig dat vermist is geraakt en waarvan nog geen spoor is teruggevonden.

Sala tekende vorige zaterdag een contract voor 3,5 jaar bij Cardiff City. Het nummer 18 uit de Premier League legde 15 miljoen pond (ruim 17 miljoen euro) - een clubrecord - op tafel voor de aanvaller, die overkomt van het Franse FC Nantes. De Argentijn vloog gisteren daarom nog even over en weer naar Nantes om er de laatste formaliteiten af te ronden en zijn vroegere ploegmaats, waaronder Anthony Limbombe (ex-Club Brugge), uit te zwaaien. Vandaag zou hij zich op training aanbieden bij Cardiff. Het privé-vliegtuig - een Piper Malibu - dat hem vervoerde, verdween maandagavond echter van de radar. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Helikopters hebben de afgelopen nacht gezocht naar het vliegtuig, maar niets gevonden. De Franse politie bevestigde intussen dat Sala zich aan boord van het toestel bevond. Vermoedelijk had het toestel slechts twee inzittenden: Sala en de piloot.

Miljoenenaanbod

Met 12 doelpunten stond Sala dit seizoen derde op de topschutterslijst in de Ligue 1. Pijnlijk detail: Sala legde voor hij bij Cardiff tekende een miljoenenaanbod uit China naast zich neer omdat hij absoluut in de Premier Leagie aan de slag wilde. “Ik kan niet wachten om te beginnen trainen en mijn nieuwe ploegmaats te zien”, zei hij vorige zaterdag bij de ondertekening van zijn contract. “Het voelt heel speciaal aan om de recordtransfer van deze club te zijn. Ik ga mijn uiterste best doen en alles van mezelf geven.” (lees hieronder verder)

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB Emiliano Sala(@ EmilianoSala1) link

Bij Cardiff City reageren ze ontsteld op het nieuws. “Wij zijn erg bezorgd over het bericht dat er een vliegtuigje met daarin Emiliano Sala verdwenen is over het Kanaal”, zegt Mehmet Dalmar, voorzitter van de raad van bestuur. “We kunnen voorlopig enkel wachten op nieuwe informatie. Maar we maken ons grote zorgen over het lot van onze nieuwe speler.”

Vincent Tan

Cardiff City is sinds 2012 in handen van de excentrieke Maleisische zakenman Vincent Tan, die in ons land ook eigenaar is van KV Kortrijk. In mei van vorig jaar dwong de Welshe club de promotie naar de Premier League af. Daarin hokken de ‘Bluebirds’ al een heel seizoen onderin. Het voorbije weekend verloren ze nog met zware 3-0-cijfers bij Newcastle, een concurrent in de degradatiestrijd. Sala werd ingehaald om het scoringsprobleem op te lossen. Cardiff maakte slechts 19 goals in 23 wedstrijden, enkel rode lantaarn Huddersfield (13) doet slechter.

La ultima ❤️ ciao @FCNantes 👋🏻💛💚 pic.twitter.com/SV1dNHbYYH Emiliano Sala(@ EmilianoSala1) link