Goede prestaties worden beloond: Ole Gunnar Solskjaer blijft trainer van Manchester United Redactie

28 maart 2019

10u15 2 Buitenlands voetbal Ole Gunnar Solskjaer (46) blijft hoofdcoach van Manchester United. Dat maakte de werkgever van Rode Duivel Romelu Lukaku zonet bekend op de clubwebsite. Solskjaer zette zijn krabbel onder een verbintenis voor drie jaar.

Solskjaer fungeert sinds december als interim-manager, na het ontslag van José Mourinho. Het was de bedoeling dat hij na dit seizoen weer terug zou gaan naar de Noorse club Molde FK, maar dat zal dus niet gebeuren. Solskjaer deed het prima met United en zijn goede prestaties worden nu dus beloond.Onder leiding van de voormalige spits leefde United weer helemaal op. De ploeg van Solskjaer bereikte in de Champions League de kwartfinales door Paris Saint-Germain uit te schakelen.

“Vanaf de eerste dag dat ik hier ben, voel ik me thuis bij deze speciale club”, zegt Solskjaer op de website van Manchester United. “Het was een eer om voor United te spelen en het is ook een eer om hier mijn trainerscarrière te mogen starten. De afgelopen maanden waren een fantastische ervaring en ik wil alle andere trainers, de spelers en de staf bedanken voor het werk dat ze geleverd hebben. Dit is de job waar ik altijd van gedroomd heb en het is geweldig dat ik deze club voor een langere periode zal mogen leiden. Hopelijk kunnen we onze fans de successen bezorgen die ze verdienen.”

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. Manchester United(@ ManUtd) link

Lukaku: “Solskjaer laat ons offensief voetbal spelen”

Rode Duivel Romelu Lukaku toonde zich eerder al tevreden over de samenwerking met Solskjaer, onder wie hij aanvankelijk op de bank zat, maar inmiddels toch helemaal kon doorbreken. “Hij heeft al veel gedaan sinds hij trainer is”, verklaarde Lukaku al na de CL-wedstrijd tegen PSG. “Toen ik terugkeerde, voelde ik dat hij echt een plan had. Hij wilde dat ik in drie à vier weken tijd echt scherp zou zijn. En dat is ook gebeurd.”

“Solskjaer laat ons offensief voetbal spelen en hij geeft de jonge jongens vertrouwen. Soms is het zwaar, maar op de juiste momenten geeft hij ook complimenten. Op training spelen we veel wedstrijdjes, met focus op het offensieve, en dat vinden spelers ook leuk”, aldus Lukaku, die begin deze maand de juiste voorspelling deed. “Ik denk dat hij zal aanblijven als trainer, ik denk dat het al beslist zal zijn. Hij zou alleszins moeten aanblijven. Kijk gewoon naar de wedstrijden die we gespeeld hebben onder hem. Aanvankelijk speelden we misschien tegen - met alle respect - kleinere teams, maar ondertussen hebben we het toch ook getoond tegen teams als Tottenham, Chelsea, Arsenal en nu PSG. Wat kan Solskjaer nog meer doen? Hij houdt ons hongerig en daardoor willen we altijd maar meer. Het is een goed moment om deel uit te maken van deze ploeg.”