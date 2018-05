Goals en assists maken van Lukaku dé Belgische grootverdiener in de Premier League Kristof Terreur in Engeland

19 mei 2018

08u13

Bron: HLN in Engeland 0 Premier League De FA Cup maakt hem slechts een beetje rijker. 't Is hoofdzakelijk met zijn goals en assists dat Romelu Lukaku (25) zijn weekloon met bijna 50.000 euro de hoogte heeft ingejaagd. Dat blijkt uit zijn contract, gelekt door Football Leaks. Bonussen en premies inbegrepen verdient hij zo'n 355.000 bruto per week.

José Mourinho noemt het een lastminutebeslissing. Romelu Lukaku is hersteld van zijn enkelblessure, maar over een basisplaats hakt zijn trainer pas vandaag de knoop door. Voor zijn bankrekening hoeft Lukaku op Wembley het risico niet te nemen. 't Draait eerder om het palmares en de eer: zijn eerste grote prijs in Engeland. De circa 60.000 euro die uit de collectieve premiepot rolt bij winst van de FA Cup, of 30.000 in geval van verlies, zal het verschil niet maken. Veel voor u en ik, maar kleingeld voor een profvoetballer. Lukaku heeft zijn basisloon van 172.000 euro per week (8.945.000 euro bruto per jaar) de voorbije maanden immers flink opgedreven, zo blijkt uit gelekte documenten van de Football Leaks, die de Franstalige krant Le Soir kon inkijken. Een contract van maar liefst 23 bladzijden met diverse clausules en kleine lettertjes.

Grootste verrassing in die bundel: zijn naar Man Unitednormen relatief lage basissalaris, dat niet eens progressief oploopt. De op een na duurste aanwinst uit de clubgeschiedenis (circa 85 miljoen euro) hoort nog niet bij de absolute grootverdieners op Old Trafford. Zelfs met toevoeging van de jaarlijkse bonus voor kwalificatie voor de Champions Leaguepoules (2.285.000) en zijn portretrechten (2.285.000 euro) komt hij met zo'n 13,5 miljoen bruto per jaar (260.000 per week) niet eens in de buurt van de 23,3 miljoen euro van Alexis Sánchez (450.000 per week) of de 22,6 miljoen van Zlatan Ibrahimovic (430.000) vorig seizoen. Verschil moet er zijn. In zijn tweede, derde en vierde seizoen duikt Lukaku's basisjaarloon zelfs met bijna 3 miljoen naar beneden. Dat verlies wordt deels gecompenseerd door Champions Leaguepremies en prestatieafhankelijke portretrechten. In seizoen vijf en het zesde optiejaar stijgt het basisloon weer boven 8 miljoen per jaar.

Niettemin kan Lukaku zijn basisloon opschroeven met individuele extra's. Per contractjaar ontvangt hij een loyauteitspremie van 2,75 miljoen euro, maar meest lucratief zijn de efficiëntiebonussen. Als hij in een jaargang 15 goals en assists maakt in alle competities, krijgt hij 340.000 euro; bij 20 397.000; 511.000 voor 25; 568.000 voor 30; 625.000 voor 35; 795.000 voor 40; 825.000 voor 45, 1,02 miljoen voor 50. Die bonussen zijn cumulatief. Op dit moment heeft Lukaku 27 goals en 10 assists achter zijn naam, goed voor 2,5 miljoen. Overschrijdt hij de 45 goals en assists, dan wordt zijn basisloon jaarlijks ook automatisch verhoogd met 340.000 euro. Mocht hij ooit de Ballon d'Or winnen, dan wacht hem eenzelfde loonsverhoging en een eenmalige bonus van 340.000 euro.

De Bruyne straks nóg hoger

Naast de individuele bonussen heeft Man United ook een collectieve pot. Zo wordt er 5,9 miljoen verdeeld onder 25 spelers bij glorie in de Champions League, 2,8 miljoen bij titelwinst in de Premier League, 1,4 bij een tweede plaats zoals dit seizoen. Spelers krijgen schijven afhankelijk van het aantal basisplaatsen, invalbeurten en selecties. Alle collectieve bonussen en individuele premies inbegrepen klokt hij dit seizoen af op circa 18,5 miljoen euro bruto. Of zo'n 355.000 per week. Met dat bedrag is hij dit seizoen de Belgische topverdiener in de Premier League, maar op 1 juli steekt Kevin De Bruyne hem weer voorbij. Diens gegarandeerde weekloon, zonder prestatiepremies, zal in zijn nieuwe contract boven 320.000 euro liggen. Op wereldschaal is Lionel Messi de absolute grootverdiener. Hij heeft een vast salaris van 1.365.000 euro per week.