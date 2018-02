Goal 101 voor Harry Kane: beste spits in de Premier League beslist Noord-Londense derby. Coach looft Dembélé: "Hij is een genie" Kristof Terreur op Wembley

10 februari 2018

15u29

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Het tellertje tikt. Na goal 100 nu ook nummer 101 in de Premier League voor Harry Kane, de beste spits in de Engelse competitie. Kane besliste de Noord-Londense derby tegen Arsenal met een rake kopslag. Een doelpunt dat nog altijd zoeter smaakt dan die honderd anderen. Zo’n zestien jaar geleden stuurden de Gunners hem door wegens niet goed genoeg. Het tegendeel is genoegzaam bewezen.

De plaat is ondertussen grijs gedraaid, maar toch zet Mauricio Pochettino ze nooit af. Zijn trainer heeft Harry Kane (24) erg hoog zitten. Zal wel als hij doelpunten blijft maken – 32 dit seizoen in alle competities. Hij besliste de fel beladen derby tegen Arsenal. Misschien had hij er nog twee meer kunnen maken. Die ene kopbal – wat sprong hij hoog! – bezorgde de Spurs een verdiende zege tegen een onmondig Arsenal. “Het is moeilijk om een spits te vinden die zoveel vooruitgang heeft geboekt als Kane”, zei Pochettino. In vier jaar van een dikkertje, dat op huurbasis in ‘The Championship’ amper indruk maakte naar de absolute top. Geen aanvaller die in 2017 zoveel goals scoorde als de Engelse international. Pochettino: “De impact die hij heeft gehad in de beste competitie van de wereld. ’t Is niet de makkelijkste opgang. En daarom is hij voor mij een van de grootste spitsen. Een aanvaller als hij is top in Engeland, maar zal dat ook in Duitsland of Spanje zijn. Je hoort mensen vaak afvragen: als Lionel Messi naar de Premier League zou verhuizen, zou hij dan nog dezelfde speler zijn? Komaan! Alsof we dat ook over Maradona zouden zeggen, moest hij nu nog actief zijn. Over Alfredo Di Stafano. Over Johan Cruijff. Of over Pelé.”

Ook zijn twee Belgen speelden hun rol bij Tottenham. Moussa Dembélé, zelden van de bal te zetten, zorgde voor schwung op het middenveld - man van de match. Jan Vertonghen nam zijn defensie bij de hand. Tegen Aubameyang, Mkhitaryan, Welbeck, Lacazette en co kwamen ze zelden in problemen. Die laatste verkwanselde in blessuretijd de grootste kans op de gelijkmaker. Op dat moment hadden de Spurs de zege al veilig moeten stellen. Cech ging goed plat op een harde uithaal van Kane. Son schoot een gat in de hemel. Een poging van Alli botste net aan de verkeerde kant van de paal. En Lamela, op wandel na een goede rush van Vertonghen, schoot vanuit een schuine hoek op Cech.

De Spurs hielden tijdens een nerveus einde alsnog stand. Wembley op de banken. Een zege op de rivaal smaakt altijd zoeter.

Pochettino: "Dembélé is een genie"

Spurs-coach Mauricio Pochettino stak na afloop de loftrompet voor Moussa Dembélé. Hij prees Dembélé voor zijn kwaliteiten op het veld en de huidige topvorm waarin hij verkeert, maar wees ook op de blessuregevoeligheid van de middenvelder. "Wat betreft zijn kwaliteiten, en dat heb ik al vaker gezegd, vind ik Dembélé een genie. Hij is werkelijk een ongelooflijke speler.?Of hij terug op zijn best is? Vorig seizoen speelde hij zo goed. Aan het einde van het seizoen raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. Daardoor kende hij een moeilijke voorbereiding. We moeten voorzichtig met hem omspringen. Momenteel is hij fit en kan hij altijd meetrainen. Zijn prestatie van vandaag toont nog maar eens hoe getalenteerd hij is.”