Gewoon tussen de mensen: Kompany geeft passionele speech in lokale pub tussen de fans van Manchester City Kristof Terreur

16 april 2018

09u08

Bron: HLNinEngeland 6 Premier League Tientallen fans van Manchester City hadden gisteren de nacht van hun leven. Vincent Kompany en een paar ploegmaats vierden de landstitel gewoon tussen de mensen. In de plaatselijke pub. Hij gaf zelfs een passionele speech.

Niet in een VIP-club, gewoon tussen de mensen. Via Twitter doken beelden op van de opvallende taferelen van pubs in Hale, gemeente in de rand van Manchester. De meeste spelers van Man City waren niet eens in de buurt, omdat Pep Guardiola hen drie dagen vrijaf had gegeven, maar Kompany vond er toch nog een paar om mee te vieren: Kyle Walker, Fabian Delph, Bernardo Silva en John Stones. Ze zakten dan maar af naar de plaatselijke pub en wijnbar. Cityfans in Hale hadden de nacht van hun leven. Dichter bij hun sterren kom je nooit. Zeker niet op zulke momenten. “Als hier kinderen zijn, bedek dan hun oren of stuur ze weg'', riep Kompany, staand op een bank tegen de aanwezige kroeggangers. "Dit was een fucking lange reis, zeker als je al veertig jaar een blauw hart hebt. Maar vanavond zijn we opnieuw kampioen geworden! Dus laten we het vieren met z'n allen'', schreeuwde hij uitgelaten door de pub. De fans van City zongen vervolgens nog maar eens 'kampioenen, kampioenen' en duwden Kompany een groot glas bier in zijn handen.

Man City werd zondag voor de televisie kampioen na de nederlaag van Man United. Het zorgde voor dolle taferelen op de bank bij de schoonouders van Vincent Kompany. De aanvoerder van de Citizens liet gisterenmiddag een filmploeg van City TV toe bij zijn schoonfamilie om er samen de wedstrijd van Man United te volgen - in het geval de concurrent tegen rode lantaarn West Bromwich zou uitschuiven en City zonder te spelen kampioen zou worden. En zo geschiedde. Bij het laatste fluitsignaal sprong Kompany recht en vloog in de armen van vrouw Carla en dochter Sienna. Campeonesgezangen in de huiskamer. Vanaf dan spendeerde hij zijn tijd aan de telefoon. Pep Guardiola, zelf op een golfcourt, had zijn spelers immers vrijaf gegeven - ze zaten overal. De WhatsAppgroep van de spelers sloeg tilt. Een telefoontje met Kyle Walker, Fabian Delph en vervolgens ook met Kevin De Bruyne - 'Yes, we hebben gewonnen'. "Dit hou je niet voor mogelijk", zei Kompany, die Man United ervan verdacht voor de tweede week op rij een feestje te verknallen. "Volgens mij was dit hun geheim plan. Het besef is er nog niet. Dat ik mijn derde titel vier, is nog niet doorgedrongen. Maar we zijn kampioen." Kompany smeedde nadien plannen om stevig door te zakken.