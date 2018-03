Gewezen topverdediger van Chelsea: "Laat Hazard en Courtois maar vertrekken, er zijn voldoende kandidaten om hen te vervangen" GVS

19 maart 2018

15u46

Bron: Standard.co, Chelseanews 0 Premier League "Laat Eden Hazard en Thibaut Courtois maar vertrekken." Dat is het advies van William Gallas - voormalig topverdediger van Chelsea - aan het adres van de bobo's van The Blues. "Want er zijn voldoende geweldige spelers die hun vlekkeloos kunnen vervangen."

Met 159 wedstrijden op de teller en twee Premier League-trofeeën in de prijzenkast kent William Gallas het voetbalwereldje door en door. De gewezen Franse topverdediger heeft dan ook altijd een uitgesproken mening, zo ook over de hangende transfergeruchten van Eden Hazard en Thibaut Courtois. Het Belgisch dribbelwonder voelt zich onder coach Antonio Conte in een dwangbuis geduwd terwijl onze nationale doelman al meermaals zijn liefde voor Spanje uitte. Niet dat beide heren meteen op vertrekken staan, maar dat hun situaties de gemoederen meermaals verhitten, valt niet te ontkennen.

Kindertijd

"Om eerlijk te zijn: er zijn zoveel geweldige spelers die Hazard en Courtois vlekkeloos kunnen vervangen", vertelt Gallas aan de Britse media. "Het is de taak van de scouts om die kandidaten op te sporen. Soms moet je nu eenmaal accepteren dat je beste spelers de club willen verlaten om in een andere competitie aan de slag te gaan. Vaak is dat wanneer ze al voldoende prijzen - zoals de titel in de Premier League of de FA Cup - op zak hebben. Ze zullen ook de Champions League willen winnen en misschien dat ze daarom stilaan azen op een vertrek."

"Wat ook meespeelt in de beslissing van een speler is van welke club ze fan waren in hun kindertijd" gaat Galles verder. "De droom van Hazard was altijd om voor Real Madrid te spelen. Chelsea zijnde moet je dat dan gewoon accepteren. Eden heeft de club immers heel wat mooie jaren bezorgd. Nu is het tijd voor verandering, dus laat je die jongen best vertrekken. Hetzelfde bij Courtois, want ik ben er zeker van dat er voldoende spelers zijn om hun leemte op te vullen."