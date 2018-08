Geweldige David Silva en hattrickboy Agüero doen blessure De Bruyne al vergeten (6-1). Wie stopt dit Manchester City? Hans Op de Beeck

19 augustus 2018

17u15 0 Premier League De Premier League is amper twee speeldagen ver, maar Manchester City heeft al getoond dat ze opnieuw dé te kloppen ploeg zijn. David Silva nam de rol van De Bruyne, samen met Mason Milian in de tribunes, briljant over en Sergio Agüero liet een hattrick optekenen tegen een machteloos Huddersfield, dat Depoitre de tweede helft liet spelen: 6-1, na de 0-2-zege op Arsenal. Kompany speelde 90 minuten.

In de week dat de Citizens uitpakten met hun 'All or Nothing'-documentaire, waren het twee oude getrouwen in het Etihad Stadium die de voortrekkersrol op zich namen tegen Huddersfield: Agüero en David Silva. De Argentijnse spits maakte twee goals voor de pauze, Jesus zorgde voor de 2-0. Opvallend: de assist voor de eerste goal kwam op naam van Ederson. Zelfs doelmannen geven assists bij Manchester City. Op slag van rusten kon Jon Stankovic iets terugdoen voor, maar in minuut 48 trof David Silva (32) raak via een geweldige rechtstreekse vrije trap in de bovenhoek. De Spanjaard, die de nationale ploeg adieu heeft gezegd en de tweede helft van vorig seizoen maar met mondjesmaat speelde vanwege gezondheidszorgen rond zijn pasgeboren zoontje Mateo, staat er weer helemaal. De ideale man om de drie maanden afwezigheid van De Bruyne op te vangen.

Agüero zorgde op assist van Mendy nog voor zijn hattrick. Zijn negende drieklapper in de Premier League - alleen Alan Shearer doet beter met 11 stuks. In de slotfase werkte Kongolo in eigen doel binnen na een actie op links van Sané, die net als Mahrez ingevallen was. En te zeggen dat Huddersfield in mei van dit jaar nog 0-0 kwam spelen in Manchester - de enige ploeg die de ploeg van Guardiola in de Premier League het scoren kon beletten. Vandaag hadden ze er tien kunnen incasseren, zoals de City-fans triomfantelijk zongen.