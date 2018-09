Gered door zijn 'Mourinhistas': wie schreeuwde of schreef er ooit dat Mourinho Belgen hààt? Kristof Terreur in Engeland

03 september 2018

07u10 0 Premier League Mourinhista. In moeilijke tijden kan José Mourinho altijd terugvallen op een van zijn trouwe volgelingen. Romelu Lukaku, als tiener een fanboy van The Special One, redde zijn trainer met een dubbel. Big Rom to the rescue.

Hij reageerde enigszins verrast toen hij na zijn miljoenentransfer naar Manchester United ontdekte dat zijn toenmalige zaakwaarnemer, Mino Raiola, nooit met de directie van geprefereerde bestemming Chelsea rond de tafel had gezeten - op Stamford Bridge lusten ze de grofgebekte Nederlandse Italiaan niet. Veel maakte het hem toen niet meer uit. Ondanks de cliché liefdesverklaringen voor clubs die spelers op officiële presentaties uitkramen, koos Lukaku eerder voor de trainer dan voor de club. Dat overtuigende telefoontje, in de straten van New York, trok hem over de streep. Het was ergens op Fifth Avenue dat Lukaku's gsm plots rinkelde. Aan de andere kant van de lijn hing José Mourinho.

