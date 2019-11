Gelijkspel tussen Everton en Tottenham overschaduwd door horrorblessure André Gomes, Son verlaat veld in tranen Redactie

03 november 2019

19u30 2 Everton EVE EVE 1 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Tottenham is op een 1-1-gelijkspel blijven steken op het veld Everton. Maar de uitslag was toch bijzaak op Goodison Park. In het slot van de wedstrijd liep Everton-middenvelder André Gomes immers een gruwelijke enkelbreuk op na een duel met Son Heung-min. De Koreaan kreeg rood en verliet aangeslagen het veld.

‘t Was in minuut 79 dat het noodlot toesloeg. Son wilde in de buurt van de zijlijn de bal ontfutselen bij André Gomes, maar de winger raakte vol de enkel van de 26-jarige Portugese middenvelder. De ernst van de blessure was meteen duidelijk, zo bleek meteen uit de reacties van de spelers van beide teams. Gomes werd met een gruwelijke enkelbreuk van het veld gedragen en Son mocht gaan douchen, nadat hij aanvankelijk geel had gekregen. De Koreaan zocht uiteindelijk aangeslagen de kleedkamer op.

Op het moment van de rode kaart, leidde Tottenham met 0-1. Dele Alli had de Spurs net voorbij het uur op voorsprong gebracht. Maar de bezoekers lieten de zege dus nog uit hun handen glippen. In de (twaalf minuten) toegevoegde tijd zorgde Cenk Tosun nog fraai voor de gelijkmaker. Maar dat was dus bijzaak in Liverpool.

De Spurs moesten het stellen zonder de zieke Harry Kane. Ook Jan Vertonghen ontbrak met een hamstringblessure, Toby Alderweireld stond de hele match centraal achterin.

⚠Opgelet, schokkende beelden ⚠@aftgomes komt slecht neer en moet het veld verlaten met een horrorblessure.. 😓🙏 pic.twitter.com/qBRT36gXet Play Sports(@ playsports) link