Geen zware blessure voor De Bruyne, maar dader Puncheon is er erger aan toe Kristof Terreur in Engeland

08u22

Bron: HLNinEngeland 25 Premier League Pech voor Jason Puncheon die Kevin De Bruyne op oudjaar met een roekeloze tackle in de lucht katapulteerde. De Rode Duivel hield er een zware kneuzing aan over, maar Crystal Palace vreest dat zijn speler zes maanden aan de kant staat met schade aan de kruisbanden.

BT Sports

Gerechtigheid mag je het niet noemen. Enkel wie slecht is van wil wenst iemand anders een zware blessure toe, maar zijn roekeloosheid op oudjaar komt Puncheon wel duur te staan. Bij het torpederen van De Bruyne blesseerde de Engelsman zich zwaar aan de knie. Op de eerste scan is schade aan de kruisbanden vastgesteld. Ook Engels ploegmaat Scott Dann staat vermoedelijk zes maanden aan de kant, nadat bij een foutieve tackle op De Bruyne onze landgenoot op zijn knie viel. Ook bij hem vermoeden ze kruisbandschade.

Van een complot tegen de Belgen met het oog op het WK is overigens geen sprake. In Engeland heeft, op een paar toetsenbordhooligans na, nooit iemand met gezag opgeroepen de Belgen verrot te trappen. Geen spelers, geen trainers, geen analisten, geen presentatoren, geen journalisten. Zoveel klasse hebben ze wel - ze zien er onze voetballers graag en clubbelangen primeren nog altijd op die van het land. Harde tackles zijn eigen aan de fysieke Premier League, waar het bovendien snel gaat. Zo ontsnapten onder andere Eden Hazard en Marouane Fellaini voor de WK-loting aan ergere blessures na een aanslag. (Lees hieronder verder)

REUTERS

Een overzicht van controverse sinds de WK-loting:

2 december: FRANKRIJK vs SPANJE

Photo News

Frans international Paul Pogba (Man United) plant bij een te late charge zijn studs vol op de knie/bil van Spanjaard Hectór Bellerín (Arsenal). Hij krijgt rechtstreeks rood en moet drie dagen op het schorsingsbankje.

16 december: ARGENTINIË vs ENGELAND

Argentijns international Nicolas Otamendi (Man City) raakt Engels international Harry Kane (Tottenham) met hoog geheven voet vol in het aangezicht. Een terechte gele kaart, ook al ging hij voor de bal.

16 december: ENGELAND vs ENGELAND

BT Sports

Engels international Harry Kane (Tottenham) glijdt met de voet vooruit richting bal, maar plant op volle snelheid zijn studs op de enkels van collega-international Raheem Sterling (Man City). Hij komt er vanaf met geel, Sterling zonder schade.

16 december: ENGELAND vs BELGIE

RV

Engels international Dele Alli (Tottenham) komt hopeloos te laat in een duel met Kevin De Bruyne (Man City) en plant zijn voet vol op het scheenbeen van de Rode Duivel. Die heeft het geluk dat hij niks breekt. Hij houdt er wel een stevige afdruk van de studs aan over. Alli krijgt slechts geel voor die aanslag.

16 december: ENGELAND vs ENGELAND

Engelsman James Tarkowski (Burnley) wordt op basis van videobeelden voor drie speeldagen geschorst voor een elleboogstoot in de ribben van landgenoot Glenn Murray (Brighton).

16 december: ENGELAND vs DUITSLAND

Photo News

Engelsman Troy Deeney (Watford) komt langs achteren wild ingevlogen op Duitser Collin Quaner (Huddersfield), zonder dat hij de speler vol raakt. Hij krijgt rood en een schorsing van vier speeldagen.

17 december: ENGELAND vs SPANJE

NBC screenshot

Engelsman Gareth Barry (West Bromwich) plaatst geniepig, maar bewust zijn voet op de achillespees van Spaans international David De Gea (Man United). Tot woede van de doelman. Barry ontsnapt aan een schorsing.

23 december: ENGELAND vs ENGELAND

Zijn agressieve stijl zal hij niet veranderen, maar Engels international Dele Alli (Tottenham) ontsnapte voor de tweede keer in amper 10 dagen aan rood. Zowel hij als landgenoot Charlie Taylor gingen er nogal wild in, maar Dele kwam hopeloos te laat.

23 december: ENGELAND vs DENEMARKEN

REUTERS

Engelsman Charlie Austin (Southampton) komt te laat en trapt de uitglijdende Deense doelman Jonas Lössl (Huddersfield) opzettelijk in het gezicht. Die loopt een hoofdwonde op en bloedt hevig. Austin wordt op basis van tv-beelden drie matchen geschorst.

28 december: ENGELAND vs DUITSLAND

Engelsman Jacob Murphy (Newcastle) komt in een duel veel te laat en plant zijn voet vol op het onderbeen van Duits international Ilkay Gundogan (Man City). De fase wordt afgefloten, maar Murphy komt er ondanks zijn gevaarlijke challenge zonder kaart vanaf.

30 december: NEDERLAND vs BELGIE

Photo News

Photo News

Nederlands international Wesley Hoedt (Southampton) knalt in een kopduel met Romelu Lukaku (Man United) onvrijwillig maar hard tegen het achterhoofd van de Rode Duivel. Die blijft groggy liggen en wordt uit voorzorg en volgens het protocol met zuurstofmasker op de mond afgevoerd. Lukaku houdt er een lichte hersenschudding aan over en is een week out.

30 december: ENGELAND vs SERVIE

Engels international Ashley Young (Man United) gooit moedwillig een elleboogstoot in de ribben van Servisch international Dusan Tadic (Southampton) en mag drie speeldagen brommen.

30 december: ENGELAND vs ITALIE

Engelsman Kyle Naughton (Swansea) wordt drie speeldagen geschorst na een gemene trap op Italiaan Stefano Okaka (Watford)

31 december: ENGELAND vs BELGIE

Getty Images

Engelsman Jason Puncheon glijdt wild, met een been van de grond, in op de rennende Kevin De Bruyne. De Rode Duivel schreeuwt het uit van de pijn, wordt met gespalkt been op de draagbaar afgevoerd, maar komt uiteindelijk met de schrik en een flinke bluts vrij. Puncheon krijgt ‘maar’ geel, maar blesseert zichzelf wel zwaar. Hij is mogelijk zes maanden out.

1 januari: ENGELAND vs ENGELAND

Engelsman Mason Holgate (Everton) legt met een late tackle langs achteren Engels international Jesse Lingard (Man United) neer. Ook hij komt er vanaf met geel.

Meer over Engeland

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement