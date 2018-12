Geen winnaar in boeiende Engelse kraker: De Gea blundert en houdt Arsenal nadien van zege, invalbeurten voor Lukaku en Fellaini Redactie

05 december 2018

22u55 0 Manchester United MUN MUN 2 einde 2 ARS ARS Arsenal Premier League Geen triomfator in het duel tussen Manchester United en Arsenal. 2-2. Tweemaal klommen The Gunners na geklungel bij de thuisploeg op voorsprong, maar elk één puntje was het verdicht. Marouane Fellaini en Romelu Lukaku vielen in.

United begon op papier met vijf verdedigers, maar had in de beginfase wél het betere van het spel. Enthousiast trok het richting Leno, maar werd daarbij niet gesteund door de eigen doelman. David De Gea - een topkeeper waar zo af en toe het licht eens uitgaat - ging net voor het halfuur stevig aan het klungelen. De kopbal van Mustafi was ongevaarlijk, maar de Spanjaard liet diens inzet toch door de handschoenen glippen. José Mourinho kende plaatsvervangende schaamte. 0-1.

Gelukkig voor de Portugees schonk de jarige Martial zichzelf graag een cadeau. Herrera - weliswaar nipt buitenspel - zette voor, de Fransman tikte van dichtbij makkelijk binnen. In een boeiende pot mét stevige duels stond het 1-1 aan de rust. Het was leuk vertoeven daar in Manchester.

2 - Anthony Martial is just the second Manchester United player to score a Premier League goal on his birthday, after Wayne Rooney in October 2004 (also v Arsenal). Celebration. pic.twitter.com/RVGlE3lsya OptaJoe(@ OptaJoe) link

Ook na rust geen dozijn aan kansen, wél inzet en enkele leuke combinaties. En ook een nieuwe blunder - jawel. Leno verijdelde eerst nog de 2-1 met de vingertoppen, aan de overzijde was het wel raak. Na een flater dus. Rojo ging aan het klungelen, Lacazette bedankte zonder enig medeleven. Het feestgedruis van Arsenal galmde nog na, of Man United begon in één en dezelfde minuut aan een danspartij. Lukaku was net ingevallen en zag zijn ploegmakker Lingard de 2-2 binnenwerken.

De eindstand was een feit, zeker omdat De Gea z’n foutje nog wou goedmaken. Tweemaal deed Aubameyang het lang niet onaardig, maar evenveel keer pakte de doelman uit met een prima parade. Ook Fellaini stond intussen de lijnen - trekken en sleuren waren vooral zijn deel.