Geen spits in de Premier League die bij topclub minder ballen raakt: Lukaku moet leven van kruimels Kristof Terreur in Engeland

26 november 2018

08u59 0 Premier League Meer van hetzelfde. Een elftal vastgeroest in zijn tweede versnelling, een spits die blijft zoeken naar aanvoer en goals. ‘Big Rom’ moet bij Man United van kruimels leven. Dieet dat een hongerige Lukaku niet ligt.

Het had iets aandoenlijk. Met beide handen veegde hij net voor het uur de borstkas schoon. Lach op het gezicht. Alsof er een last van de schouders viel. Een fractie van een seconde later keek Romelu Lukaku (25) recht in de ogen van de assistent-ref, wapperend met zijn stok. Feestje afgevlagd. Vervolgens kwam de verbaasde blik. De zwaaiende armen. Geen eerste doelpunt in tien weken, geen eerste in elf matchen, geen eerste op Old Trafford sinds maart. De nul bleef staan. Een terechte beslissing. Voor hij de rebound in het lege doel duwde, stond hij een zucht offside. Een kans en een baltoets die niet bij op zijn profiel met stats kwamen. Zijn enige valabele doelpoging in 90 minuten, diep in de tweede helft, sloeg Crystal Palacedoelman Wayne Hennessey met een kattensprong uit zijn verste hoek. Het was balcontact een van de 20 voor Lukaku. De Robinson Crusoe in het elftal van José Mourinho. Daar hebben twee matchen op de bank en een periode met pijntjes in de hamstring niks aan veranderd. Zou het echt aan de aanvaller alleen liggen?

