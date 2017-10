Geen Rode Duivel, wel Harry Kane Speler van de Maand KRISTOF TERREUR in Engeland

12u21

Bron: HLNinEngeland 0 photo_news Premier League Een kleine trofee erbij. Niet Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne is Speler van de Maand in Engeland, wel Tottenhamspits Harry Kane. De meest besproken voetballer op dit moment over het Kanaal. Op de persconferenties kwam de vraag al eens terug: "Hoe ver is Kane nog verwijderd van Messi en Ronaldo?" Kane, de beste van de planeet in hun kleine wereld?

Gaat u even zitten voor de cijfers: 36 goals in 31 matchen voor Tottenham in 2017, ondanks een droge maand augustus; zes hattricks in clubverband dit jaar, evenveel als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski samen; 21 goals in zijn laatste 10 uitwedstrijden voor Spurs en Engeland; 13 goals in 8 wedstrijden in September, vijf dubbels en een hattrick, de speler van maandtrofee.

De superlatieven in Engeland zijn bijna op. Doelpuntenmachine. De beste spits ter wereld? Stilaan valt zijn naam in een adem met die van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Sommige Engelse collega's rolden veertien dagen geleden met de ogen toen de vraag op de persconferentie van bondscoach Gareth Southgate kwam: "Hoe ver is Kane nog verwijderd van het niveau van Messi en Ronaldo?" In een WK-jaar durven Engelsen hun spelers hoger duwen dan hun werkelijke waarde - die hunker naar erkenning en internationaal succes.

photo_news

Anderen vinden Kane nog altijd onderschat. Een eenseizoenswonder is hij al lang niet meer. In 120 Premier Leaguematchen voor de Spurs scoorde hij er 84 - evenveel als Ronaldo, in zijn Unitedperiode wel geen spits. Met een reeks van 21, 25 en 29 goals in de voorbije drie campagnes lijdt het geen twijfel dat Kane in 2018, net als leeftijdgenoot Lukaku, de kaap van de 100 zal overschrijden.

Voor Kane is het de vijfde trofee als 'Speler van de Maand' in twee jaar. Daarmee komt hij in select gezelschap. Wayne Rooney en Robin van Persie kregen er in hun carrière elk ook vijf. Steven Gerrard topt de ranking met zes.

photo_news