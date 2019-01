Geen Man United-trainer deed ooit beter: Solskjaer wint ook op Wembley tegen Tottenham en dankt mirakeldoelman De Gea Hans Op de Beeck

13 januari 2019

19u44 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 0 einde 1 MUN MUN Manchester United Premier League Ole ole ole, klonk er uit het bezoekende vak in Wembley. Als eerste manager van Manchester United wint Ole Gunnar Solskjaer zijn eerste zes matchen. Beter dan Matt Busby. Ook de eerste echte test voor de Noor, op Wembley tegen Tottenham met de heroptredende Vertonghen, werd tot een perfect einde gebracht: 0-1. Met dank aan een scorende Rashford en vooral zijn mirakelkeeper David De Gea. Lukaku moest zich tevreden stellen met een invalbeurt van 18 minuten.

Sommigen beweren dat hij zelfs de Titanic had kunnen redden... 🤚😮 pic.twitter.com/obWRzYNrKA Play Sports(@ playsports) link

Duel van twee helften, met Man United dat voor de pauze de betere ploeg was. En ook efficiënter was. Vlak voor de pauze stuurde Pogba op heerlijke wijze Rashford de diepte in en de spits toonde waarom hij Lukaku op de bank houdt. Op snelheid kon Vertonghen hem niet meer terughalen, waarna Rashford knap de verste hoek vond. Goed voor de enige goal van de partij. De dodelijke combinatie onder Solskjaer, Pogba-Rashford, weer trefzeker. Verlost van het Mourinho-juk.

.@MarcusRashford in de @premierleague :

doelpunten onder José Mourinho: 3 ⚽⚽⚽

doelpunten onder @olegs26_ole: 4 ⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/oGBzUnjhqU Play Sports(@ playsports) link

Tottenham verloor op slag van rusten Sissoko met een verrekking. Wat kan deze ploeg op het middenveld een fitte Dembele nog gebruiken. Lamela was zijn vervanger, zodat Spurs haast al zijn aanvallende troeven uitspeelde. Dat leverde meer dan voldoende kansen op om minstens een gelijkspel uit de brand te slepen. Ware het niet dat Man United weer op een straffe De Gea kon rekenen. Spanjaard met uitschuifbare benen. De Gea pakte uit met maar liefst elf saves, geen keeper deed dit seizoen al beter in de Premier League. De beste kans was voor Dele, in het straatje gestuurd door Kane. Maar ook de spits zelf had zeker enkele keren zijn vijftiende van het seizoen kunnen maken. Zelfs Alderweireld, naast Vertonghen centraal achterin, was er een keertje dichtbij maar zag De Gea redding brengen.

Zo werd het een frustrerende avond voor de Spurs, die nu -voor zover dat nog niet het geval was- helemaal uit de titelstrijd gekegeld zijn. De opmars van Man United, via Pogba zelf nog enkele keren gevaarlijk, heeft hen al op een met Arsenal gedeelde vijfde plaats gebracht. In de tribunes kon er een brede glimlach af bij ‘Sir’ Alex Ferguson, die Solskjaer met raad en daad bijstaat. De zesde opeenvolgende zege voor Ole, na vijf duels in de Premier League en eentje in de FA Cup. Zit de top vier voor Solskjaer er nog in? In dat geval kan de ex-spits van de ‘Red Devils’ het woordje interim meer dan waarschijnlijk voor dat van trainer schrappen.

Most saves in a Premier League match in 2017-18:

David De Gea v Arsenal away (14).



Most saves in a Premier League match in 2018-19:

David De Gea v Spurs away (11).



🙃 pic.twitter.com/FLRymTE8Qr Squawka Football(@ Squawka) link