Geen goals in teleurstellende topper, gefrustreerde Lukaku ziet amper een bal Kristof Terreur in Engeland

15u22

Bron: Het Laatste Nieuws 0 REUTERS ROmelu Lukaku in een innige omhelzing met Simon Mignolet. Premier League Aan zijn spits alleen lag het niet. Eenzaam schreeuwde Romelu Lukaku (24) de frustraties van zich af. De aanvoer was er niet, de echte scherpte van een killer evenmin. En dus kwam er tegen Liverpool, zijn eerste topper voor Man United, een einde aan zijn reeks van goals. Een confrontatie die overigens zelden bekoren kon. De score vertelt nagenoeg het volledige verhaal: een passieloze 0-0. Voor het tweede jaar op rij.

Ieder jaar hetzelfde liedje. Elk jaar wordt Liverpool - Manchester United over het Kanaal opgeklopt, niet in het minst door Sky Sports, de rechtenhouder. De clash tussen Engelands twee meest succesvolle teams, twee rivalen. Confrontatie ook tussen de clubs met de meeste fans verspreid over het land, niet onlogisch gezien de dominantie van The Reds in de jaren '70 en '80 en de wurggreep van United in het Premier Leaguetijdperk. Commercieel succes. Kijkcijferkanon. Alleen op het veld heeft Liverpool - Man United de afgelopen jaren van zijn pluimen verloren. Naar het beeld van de prestaties van beide clubs in de Engelse topklasse. Het drama is eruit. De angel ook. Een verkeerde ingooi was het absolute dieptepunt. Zucht.

Ieder jaar hetzelfde liedje. Liverpool - Man United stelde ook deze middag teleur, ondanks de miljoenen op het veld. Hoogtepunten waren zeldzaam. Liverpool, zonder Mané, domineerde aan de bal. Man United, zonder Pogba, Fellaini en Bailly, groef zich in. Het José Mourinho-effect. Die speelt doorgaans graag op zekerheid in toppers. Liverpool probeerde, United organiseerde. Kansen waren schaars. David de Gea hield Matip met een geweldige voetreflex, zijn handelsmerk, van de opener. Aan de overkant besloot Romelu Lukaku na een knappe een-twee recht op Simon Mignolet. Grote kans. Had hij beter mee moeten doen. Was de focus wel helemaal daar? Ook Thierry Henry, analist in de Sky-studio, vroeg het zich af: "Ik ben niet zeker of hij er met zijn hoofd bij was. Als hij voor de lage afwerking kiest, is het altijd raak." Geen achtste doelpunt in evenveel matchen. Wel een hoop frustraties.

Kritiek zal er komen na zijn eerste 'off-day' in het shirt van United. Zeker in zijn eerste topper. Zeker in een match met die aantrekkingskracht - de loep erop. In de aanloop was er al op de Rode Duivel ingezoomd. Ex-Unitedspeler Gary Neville, Sky's meest prominente analist en co-commentator op Anfield, voerde de druk op. Neville: "Wat hij tot nu toe heeft gedaan, is wat iedereen van hem had verwacht. Van gelijke spelen zeges maken. Dit zijn de confrontaties waarin hij zichzelf zal moeten onderscheiden als een grote spits, in de topmatchen. Hier wordt bepaald of United kampioen wordt of niet. Hij moet op de afspraak zijn. Natuurlijk kan er gedebatteerd worden of hij al wereldtop is, maar tot nu toe heeft hij gedaan wat van hem werd gevraagd." Op de schaal van Neville viel hij door de mand. Hij zal het de komende dagen voelen. "Hij was niet scherp genoeg."

Verzachtende omstandigheden: als spits is het niet altijd simpel in een Mourinho-team, allerminst in een topper buitenshuis. Het Robinson Crusoë-gevoel. Alleen op een eiland. Het duurde 16 minuten voor Lukaku zijn eerste bal raakte. Er kwam geen enkele goede pass zijn richting uit. En die 20 keer dat hij de bal toch beroerde, was het evenmin allemaal hoera. Een goede dribbel werd gevolgd door een verschrikkelijke voorzet. Lovren en Matip hingen in zijn nek. En eenzaam tegen een overmacht, hij verloor de bal tussen vijf spelers, namen de frustraties toe. Hij schepte Gomez op de zijlijn op. Ref Atkinson had gerust geel kunnen trekken, maar gaf hem een uitbrander. Lukaku en de ref kregen het stadion over zich heen. Hij miste die ene grote kans. En vervolgens zoomde de camera opnieuw op hem in. Na een duel met Lovren streelde zijn hiel, terwijl hij het evenwicht probeerde te behouden, even de schouder van de Liverpoolspeler. Op Sky sprongen ze er meteen op. Een incident dat opgeblazen werd. Veel was er niet aan. Het eindeloze gerol van Lovren tekenend voor het hedendaagse voetbal.

Zelfde beeld na rust. Lukaku raakte nog minder ballen dan ervoor. Goede passes kwamen er zelden. Dat ligt niet aan de spits alleen, grotendeels ook wat erachter gebeurt. De service was er deze middag niet. Liverpool snuffelde na een goed eerst kwartier na de pauze nog het hardst aan de drie punten, met onder andere Can met twee kansen. Een beslissing viel er echter niet en alles bleef bij wat het was. De ene probeerde, maar kon niet. De andere kon, maar probeerde niet.

Met een rugzak vol frustraties stapte Lukaku op de bus. Eerste topper, eerste afknapper, maar wel een puntje mee. En de kritiek? Die gaat naar verluidt het ene oor in, het andere uit.

