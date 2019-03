Geen gedroomd verjaardagsgeschenk voor Alderweireld: Arsenal smeert Spurs nieuw puntenverlies aan YP

02 maart 2019

15u25 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 1 ARS ARS Arsenal Premier League Tottenham Hotspur mag na een 1-1-gelijkspel tegen Arsenal stilaan definitief een kruis trekken door de titelambities. De Spurs lieten na eerdere nederlagen op Burnley (2-1) en Chelsea (2-0) opnieuw punten liggen in Engeland en staan derde met 61 punten. Liverpool (69 ptn) en Manchester City (68 ptn) voeren de Premier League aan en lijken meer dan ooit onder hun twee te gaan uitmaken wie de titel op zak steekt. Arsenal (57 ptn) volgt als vierde.

Niet het gedroomde verjaardagscadeau voor Mauricio Pochettino (47) en Toby Alderweireld (30), dus. Wel integendeel: Arsenal kreeg na een kwartier de eerste goal van de wedstrijd zomaar in geschenkverpakking. Een lukraak weggejaste bal leek een prooi voor Davidson Sanchez, maar de Colombiaan verslikte zich volledig ter hoogte van de middenlijn. Lacazette stuurde vervolgens in één tijd Ramsey de diepte in en die deed de rest. Onwaarschijnlijk. Zeker ook als je ziet dat de tegengoals van afgelopen woensdag in Chelsea, waarbij Alderweireld, Trippier en Lloris er niet best uitzagen, zomaar werden weggegeven. Zo kán je geen kampioen spelen. En ‘t zou nog niet eens de laatste vermijdbare defensieve fout van de middag worden.

Nog een geluk dat de Spurs ook een soort geschenk kregen van de spelleiding. Een klein kwartiertje voor het eind van de wedstrijd werd Kane tegen de grond gebeukt door Mustafi in de zestien. Op zich terecht strafschop, ware het niet dat Kane op het moment dat de vrije schop vertrok nipt buitenspel stond. Gelukkig voor de Spurs is er nog geen VAR in de Premier League, waardoor Kane de gelijkmaker zelf tegen de touwen knalde.

Of die gelijkmaker terecht was? Twijfelachtig. In de eerste helft was de bal wel voor de Spurs, maar het was wachten tot in blessuretijd op gevaar. Leno schudde echter een dubbele superreflex uit de mouwen op pogingen van Eriksen en Sissoko (zie video hierronder). Arsenal was dan gevaarlijker met onder meer een poging van Iwobe en vooral Lacazette, die rond het uur de gelijkmaker miste. En ei zo na gingen de drie punten toch naar Arsenal.

Davidson Sanchez toonde namelijk nogmaals dat hij nog te vaak een ongeleid projectiel is. Nadat hij bij een scherp aangesneden vrije trap eerst nog natrapte richting een Arsenal-verdediger maar dat onbestraft bleef, ging hij in het absolute slot van de wedstrijd nog zomaar aan het shirt van de ingevallen Aubameyang hangen. Dat werd wél bestraft, maar gelukkig voor de Colombiaan schoot de Gabonees de strafschop binnen het bereik van Lloris én was Vertonghen, ook opnieuw van de partij, bij de pinken om ook in de rebound de 1-2 te voorkomen. Torreira, een andere invaller bij de bezoekers, kreeg nadien nog rood.