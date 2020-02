Geen doelpunten in Belgisch duel tussen Dendoncker en Tielemans, Praet valt in Redactie

14 februari 2020

23u05 0 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 0 einde 0 LEI LEI Leicester City

De interessante affiche tussen Wolverhampton (met Leander Dendoncker) en Leicester City (met Youri Tielemans en invaller Dennis Praet) in de Premier League leverde geen doelpunten en dus geen winnaar op (0-0). Thuisploeg Wolves dacht op slag van rust te scoren, maar het kopbaldoelpunt van Willy Boly werd afgekeurd wegens buitenspel. Leicester moest het slotkwartier met een man minder volmaken na rood voor Choudhury, net nadat Praet ingevallen was voor Tielemans. De Foxes sleepten desondanks een punt in de wacht. Leicester is na 26 speeldagen derde, Wolverhampton zevende.